निराश्रित बच्चियों ने CM योगी को बांधी राखी, फिर साथ ली सेल्फी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. इस दौरान छोटी बच्चियों ने प्यार से सीएम को राखी बांधी और टीका लगाया. निराश्रित बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी की कलाई पर बांधी राखी. इतना ही नहीं, सीएम अपनी छोटी-छोटी बहनों के साथ सेल्फी भी लेते दिखे.

राखी बंधवाने के बाद छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "पहले बेटियां भय के मारे स्कूल नहीं जा पाती थीं. आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटी स्कूल जाती है. बेसिक शिक्षा परिषद में मैं देखता था कि पहले जब बेटियां स्कूल जाती थीं तो उसके साथ भेदभाव होता था. कुछ परिवार थे जिनके पास साधन नहीं थे तो वो बेटे को प्राथमिकता देते थे. बेटे के लिए किसी प्रकार से यूनिफॉर्म तैयार कर देते थे लेकिन बेटियों के लिए नहीं बना पाते थे. बेटे के लिए चप्पल और जूते लेकर आ जाते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं ला पाते थे. बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं."

हम हर वर्ष 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर यह सब उपलब्ध करवा रहे हैं... pic.twitter.com/QCnikq4G7R — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 28, 2026

जब नंगे पैर स्कूल जाती बच्चियों को सीएम योगी ने रोका था

सीएम योगी ने आगे कहा, "मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो मैंने कुछ जनपदों के दौरे किए थे. अक्टूबर नवंबर का महीना था, सर्दियां शुरू हो रही थीं. कुछ बच्चियां सुबह-सुबह स्कूल जा रही थीं. उनके कंधे पर छोटा सा फटा हुआ बैग था. मैंने उन्हें देखकर गाड़ी रोकी और बच्चियों से पूछा कि कहां जा रही हो? उन्होंने कहा स्कूल. मैंने पूछा यूनिफॉर्म नहीं है? तो वे चुप हो गईं. फिर मैंने देखा कि वे पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चलती जा रही हैं. फिर मैंने पूछा तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? वो फिर चुप रह गईं."

इसके बाद सीएम ने एक बच्ची से पूछा कि तुम अकेली संतान हो क्या? बच्ची ने जवाब दिया कि उसका भाई भी है. वह दूसरे स्कूल में जाता है. भाई के पास जूते हैं और यूनिफॉर्म भी है. यह सुनकर सीएम योगी उसी दिन लखनऊ आए और आदेश जारी किया कि हर बेटी को दो यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते-मोजे और सर्दियों में स्वेटर देंगे.