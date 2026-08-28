Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनिराश्रित बच्चियों ने CM योगी को बांधी राखी, फिर साथ ली सेल्फी

निराश्रित बच्चियों ने CM योगी को बांधी राखी, फिर साथ ली सेल्फी

लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने के लिए कई बच्चियां आईं. इस दौरान सीएम योगी ने बच्चियों को आशीर्वाद दिया और उनके साथ सेल्फी फोटो भी ली.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 28 Aug 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. इस दौरान छोटी बच्चियों ने प्यार से सीएम को राखी बांधी और टीका लगाया. निराश्रित बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी की कलाई पर बांधी राखी. इतना ही नहीं, सीएम अपनी छोटी-छोटी बहनों के साथ सेल्फी भी लेते दिखे. 

राखी बंधवाने के बाद छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "पहले बेटियां भय के मारे स्कूल नहीं जा पाती थीं. आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटी स्कूल जाती है. बेसिक शिक्षा परिषद में मैं देखता था कि पहले जब बेटियां स्कूल जाती थीं तो उसके साथ भेदभाव होता था. कुछ परिवार थे जिनके पास साधन नहीं थे तो वो बेटे को प्राथमिकता देते थे. बेटे के लिए किसी प्रकार से यूनिफॉर्म तैयार कर देते थे लेकिन बेटियों के लिए नहीं बना पाते थे. बेटे के लिए चप्पल और जूते लेकर आ जाते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं ला पाते थे. बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं."

जब नंगे पैर स्कूल जाती बच्चियों को सीएम योगी ने रोका था

सीएम योगी ने आगे कहा, "मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो मैंने कुछ जनपदों के दौरे किए थे. अक्टूबर नवंबर का महीना था, सर्दियां शुरू हो रही थीं. कुछ बच्चियां सुबह-सुबह स्कूल जा रही थीं. उनके कंधे पर छोटा सा फटा हुआ बैग था. मैंने उन्हें देखकर गाड़ी रोकी और बच्चियों से पूछा कि कहां जा रही हो? उन्होंने कहा स्कूल. मैंने पूछा यूनिफॉर्म नहीं है? तो वे चुप हो गईं. फिर मैंने देखा कि वे पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चलती जा रही हैं. फिर मैंने पूछा तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? वो फिर चुप रह गईं."

इसके बाद सीएम ने एक बच्ची से पूछा कि तुम अकेली संतान हो क्या? बच्ची ने जवाब दिया कि उसका भाई भी है. वह दूसरे स्कूल में जाता है. भाई के पास जूते हैं और यूनिफॉर्म भी है. यह सुनकर सीएम योगी उसी दिन लखनऊ आए और आदेश जारी किया कि हर बेटी को दो यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते-मोजे और सर्दियों में स्वेटर देंगे. 

Published at : 28 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Rakshabandhan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
निराश्रित बच्चियों ने CM योगी को बांधी राखी, फिर साथ ली सेल्फी
निराश्रित बच्चियों ने CM योगी को बांधी राखी, फिर साथ ली सेल्फी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी
रक्षाबंधन पर सपा का अनोखा विरोध, राखी गिफ्ट में भाई ने 5 किलो चीनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल
क्या सपा कर पाएगी वापसी? मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर क्या है माहौल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर महाजाम, त्योहार पर जाने की मची होड़
रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर महाजाम, त्योहार पर जाने की मची होड़
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
Live: ग्यारोंग झील ओवरफ्लो होते ही रुका रेस्क्यू, नेपाल में फिर अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
ऋषिकेश सुसाइड केस अपडेट: IIT दिल्ली में देर रात छात्रों का फ्लैश मार्च
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
इंडिया
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'
ट्रेंडिंग
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
गेहूं के निर्यात पर लगी रोक हटी, इससे किसानों को कितना फायदा?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget