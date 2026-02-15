'ऐसा लगता है जैसे गैस चैंबर हो', दिल्ली की आबोहवा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की तुलना ‘‘गैस चैंबर’’ से करते हुए शनिवार को कहा कि राज्य में तेजी से विकास हो रहा है, इसके बावजूद ‘‘घुटन भरा माहौल’’ नहीं है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैम्पियरगंज में बनने जा रहे प्रदेश के पहले वानिकी एवं उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय (फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी) की डिग्री नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी होगी.

गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण नुकसान की है. उन्होंने कहा, ‘‘आप देखिए यहां का पर्यावरण कितना अच्छा है, कोई प्रदूषण नहीं है. अगर प्रदूषण नहीं है, तो कोई बीमारी भी नहीं है. जब भी प्रदूषण होगा, तो यह फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा. अगर ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली मशीन खराब हो जाती है, तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा.’’

दिल्ली में गैस चैंबर है- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास खंड जंगल कौड़िया में पुन: निर्मित विकास अधिकारी कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली में वायु की गुणवत्ता की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा, ‘‘आप दिल्ली जाइए. क्या हालत है? ऐसा लगता है कि वहां गैस चैंबर है. हालत खराब है. आप हवा में सांस नहीं ले पाएंगे और आंखों में जलन होगी. वहां के डॉक्टर का कहना है कि जिन्हें अस्थमा और दूसरी बीमारियां हैं, बुजुर्ग और बच्चे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. क्या यही जिंदगी है?’’

आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ होगी, ऐसी ही स्थिति पैदा होगी. उन्होंने कहा, ‘‘हम खुशकिस्मत हैं कि यहां विकास तो है, लेकिन दम घुटने वाला माहौल नहीं है.’’

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह नौ बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक्यूआई 214 दर्ज किया गया जो ‘‘खराब’’ श्रेणी में आता है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैम्पियरगंज में बनने जा रहे प्रदेश के पहले वानिकी एवं उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय (फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी) की डिग्री नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी होगी.

जब नीयत साफ हो तो परिणाम अपने आप आ जाते हैं- सीएम योगी

उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा लेकर निकलने वाले युवाओं के लिए देश और दुनिया में रोजगार के व्यापक अवसर होंगे. साथ ही यह विश्वविद्यालय अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 के बाद प्रदेश और गोरखपुर के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि जब नीयत साफ हो तो परिणाम अपने आप आ जाते हैं. अच्छी दिशा में किए गए प्रयास से आज गोरखपुर में खाद कारखाना चालू हो चुका है.

पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामपति यादव को सीएम ने किया याद

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामपति यादव को भी श्रद्धापूर्वक याद किया. उन्होंने कहा कि 1952 से आजीवन गोरक्षपीठ से जुड़े रहे रामपति यादव 1962 में जंगल कौड़िया के प्रमुख बने और तभी इस ब्लॉक मुख्यालय की स्थापना हुई थी. उन्होंने शालीनता और सहजता के साथ लंबे समय तक लोगों की सेवा की.

