हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारी फील्ड में रहें', त्योहारों पर CM योगी का सख्त आदेश

'लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारी फील्ड में रहें', त्योहारों पर CM योगी का सख्त आदेश

Lucknow News: सीएम योगी ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी लगातार फील्ड में रहेंगे ताकि अधीनस्थ अधिकारी लापरवाही न दे पाएं. संदिग्धों पर पैनी नजर रखें.

By : विवेक राय | Updated at : 18 Oct 2025 01:48 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर शन्ति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर समीक्षा बैठक में प्रदेश के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सभी अधिकारी फील्ड में रहें. सीएम योगी साफ संदेश दिया है कि लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाजारों के साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगह, मंदिरों में पुलिस गश्त और ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं. यही नहीं उन्होंने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं. 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए. ट्रैफिक के लिए भी स्थानीय स्तर पर प्लान बनाया जाए.

पुलिस गश्त, ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी, आपात स्थिति के लिए फायर टेंडर अलर्ट मोड में रहने, असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो, पुलिस और प्रशासनिक अफसर समन्वय से काम करें. बिजली विभाग बेहद सतर्क रहे, कहीं भी तार खुले या झूलते नजर न आएं.

फील्ड में रहें अधिकारी

सीएम योगी ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी लगातार फील्ड में रहेंगे ताकि अधीनस्थ अधिकारी लापरवाही न दे पाएं. संदिग्धों पर पैनी नजर रखें. जहाँ भी कमी मिले उसे तुरंत सुधारें. गड़बड़ी या हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे.

ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी

प्रदेश के सभी जिलों में निगरानी के लिए सीसीटीवी के साथ ही ड्रोन कैमरे भी हायर किए गए हैं. बाजारों और भीड़-भाड़ में इनका उपयोग संदिग्धों के लिए किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा है. पार्किन ऐसी जगह बनाएं जहाँ से यातायात न प्रभावित हो. 

साफ़-सफाई के निर्देश 

साफ़-सफाई के लिए मुख्यमंत्री ने नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायत अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के साथ-साथ बाजारों में कहीं भी गंदगी नजर ना आए. सफाई कर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए. आम नागरिकों को किसी भी स्थिति में परेशानी नहीं हो पाए. प्रदेश वासी हर्षोल्लास से पर्व मनाएं ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी.

Published at : 18 Oct 2025 01:45 PM (IST)
Law And Order UP NEWS YOGI ADITYANATH
