'खुद खा-खा कर हो गए हैं मोटे', विधानसभा में सीएम योगी ने सपा विधायक को ऐसा क्यों कहा? जानें

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जौनपुर की इमरती मिठाई ने माहौल को हंसी-मजाक वाला बना दिया. उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पर बोल रहे थे. इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर की इमरती का जिक्र किया है.

यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' बोलते हुए जौनपुर की फेमस इमरती मिठाई का जिक्र किया. मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य पर समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक स्वामी ओमवेश ने कुछ कहा जिस पर योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायक स्वामी ओमवेश से कहा कि 'आपने कभी खिलाया नहीं.'

सपा विधायक ने लिया वजन कम करने का संकल्प

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायक स्वामी ओमवेश को कहा कि, "खुद ही खा-खाकर मोटे हो गए हैं." योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आर्यसमाजी कभी अकेले नही खाता है, ये संगत का असर है, अगर हमारी तरफ होते तो ऐसा नही करते." सीएम योगी के इस बयान पर सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने कहा कि, "अब संकल्प ले लिया है, 25 किलो कम करूंगा."

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "आपको लोगों की पीड़ा इस बात की थी कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे, मंत्री न बने." सीएम योगी ने कहा कि, आज गरीब बेटा, गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया.

'समाजवादी पार्टी ने यूपी को दिया ही क्या है'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, आप घोषणाएं बड़ी-बड़ी करें और परिणाम न आए, तो उस घोषणा का मतलब क्या है. समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है ये महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री यह भी कहा कि आज देश-विदेश का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है.