CM योगी की माता का निधन, गोरखनाथ मंदिर में साधु-संतों ने दी श्रद्धांजलि
गोरक्षपीठाधीश्वर महंत ने गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के कैलाशवासी होने पर गोरखनाथ मंदिर में शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का उनके पैतृक निवास पंचूर, गढ़वाल पर आकस्मिक स्वर्गवास हो गया. यह समाचार सुनकर गोरखनाथ मंदिर परिवार शोकाकुल हो गया. दु:ख की इस घड़ी में गोरखनाथ मंदिर में एक शोक सभा कर उनके माताजी के चित्र पर पुष्पांजलि किया गया.
गोरखनाथ मंदिर में आयोजित शोक सभा में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रामजन्म सिंह ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संचालित समस्त संस्थाएं इस दु:खद समाचार से मर्माहत है. परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते है कि वो स्वर्गीया माता की आत्मा को परम शान्ति प्रदान करें तथा उनके परिवार को इस महान दुःख को सहन करने की शक्ति दें.
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इसके बाद उनके चित्र पर पुष्पांजलि किया गया. इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, द्वारिका तिवारी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष राजेश मोहन सरकार, सदस्य राम जन्म सिंह, डाॅ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, गोरक्ष प्रताप सिंह, प्रमथनाथ मिश्रा, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, बालापार के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र गोयल, डॉ. अनिल प्रसाद सिंह, डॉ. अरविंद चतुर्वेदी, सुधीर अग्रवाल, अश्वनी, गोरखनाथ मंदिर के वीरेन्द्र सिंह, जय प्रकाश सिंह, ओएसडी प्रखर वर्मा, कैंप कार्यालय के विनोद सिंह, विनय गौतम, कैलाश प्रजापति, प्राचार्य मनीष दुबे, योगी रामेन्द्रनाथ, योगी लक्ष्मणनाथ, योगी धर्मेन्द्रनाथ, योगी सूरजनाथ, योगी सुदीक्षणनाथ, योगी पृथ्वीनाथ, नित्यानन्द तिवारी सहित गोरखनाथ मंदिर के अन्य योगेश्वर तथा कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित किया.
बता दें कि सीएम योगी की माता सावित्री देवी पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. शुक्रवार सुबह करीब उन्होंने अपने पैतृक निवास पंचूर में अंतिम सांस ली. जब सावित्री देवी का निधन हुआ तब सीएम योगी गोरखपुर में ही थे और एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण कर रहे थे. कार्यक्रम पूरा होने के बाद वो शाम को अपने पैतृक गांव गए और अपनी माता के अंतिम दर्शन किए.
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