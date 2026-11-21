समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर दुख जताया है. सपा नेता ने सीएम योगी की मां के प्रति दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की और इसे ‘बड़ा सदमा’ बताते हुए कहा कि "मां से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती". उन्होंने सीएम योगी को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

आजम खान ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए सीएम योगी के मां के निधन पर शोक जताया और कहा कि "यह बड़ा सदमा है, अल्लाहताला उन्हें सब्र अता फरमायें. उन्होंने आदित्यनाथ के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि मां से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती. वो खान ने कहा कि वह दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें इस दुख को सहने की ताकत दे.

अखिलेश यादव ने भी जताया दुख

वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के मां के निधन पर दुख जताया और संवेदना व्यक्त की. उन्होंने लिखा- 'उप्र के मुख्यमंत्री जी की पूज्य माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं. शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं.'

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आज हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार

सीएम योगी की मां सावित्री देवी का 91 वर्ष की उम्र में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में पैतृक गांव पंचूर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. शुक्रवार सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम साँस ली. मां के निधन की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी मां के अंतिम दर्शनों के लिए घर पहुंचे और फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान वो भी काफी भावुक नज़र आए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे.

सीएम योगी की मां का अंतिम संस्कार आज शनिवार को हरिद्वार के चंडी घाट पर किया जाएगा. इसके लिए उनकी पार्थिव शरीर को पौड़ी से हरिद्वार लाया जा रहा है. सीएम योगी ने मां के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी. इस दौरान भी वो कई बार अपनी आंखों से आंसू पौंछते हुए नजर आए.