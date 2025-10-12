मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से CM योगी ने की मुलाकात, पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार इलाके में भीड़ के हमले में मारे गए अनुसूचित जाति (दलित) के व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि के परिजनों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. दूसरी तरफ कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने जाने से रोक दिया गया.

रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में दो अक्टूबर को चोर समझकर फतेहपुर जिले के मूल निवासी दलित व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट के विधायक मनोज पांडेय के साथ हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने अपने पिता छोटे लाल एवं बेटी अनन्या के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की.

मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की. बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने हरिओम बाल्मिकी के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तीकरण का मजबूत आश्वासन दिया है. बयान के अनुसार शनिवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संगीता बाल्मीकि ने कहा , “बाबा सिर्फ आप ही हैं जो दलितों की रक्षा कर सकते हैं. हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और न्याय मिलने का विश्वास है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा तथा संगीता बाल्मिकी को उनके कार्यस्थल पर स्थायी नौकरी दी जाएगी और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से परिवार को लाभ पहुंचाया जाएगा. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई क्योंकि दलितों, वंचितों और शोषितों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिओम बाल्मीकि मामले में राज्य सरकार न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेगी और आपोरियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायेगी.