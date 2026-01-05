हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल से मिले CM योगी, यूपी में निवेश की जताई इच्छा

कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल से मिले CM योगी, यूपी में निवेश की जताई इच्छा

UP News: यूपी में एमएसएमई, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कनाडा के उद्यमी निवेश करेंगे. कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स से आए प्रतिनिधिमंडल ने सीए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jan 2026 10:58 PM (IST)
कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार (4 जनवरी) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सभी 24 सदस्यों का स्वागत किया. कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष नरेश कुमार चावड़ा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा जताई.

इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों को अयोध्या में रामलला, काशी में काशी विश्वनाथ धाम तथा प्रयागराज के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया. 

सीएम ने टूरिज्म की दिशा में प्रयास बढ़ाने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ट्रेड, टेक्नोलॉजी व टूरिज्म की दिशा में नए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि 8-9 वर्ष पहले त्योहारों पर बाजार चीन के उत्पादों से भरा रहता था, लेकिन हमने 2018 में परंपरागत उद्यम को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ के माध्यम से आगे बढ़ाया.

इन उत्पादों को डिजाइन, तकनीक व प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया. इन्हें सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में शोकेस का भी अवसर देते हैं. सीएम ने बताया कि आज यूपी के बाजार से चीन के उत्पाद गायब हो गए हैं.

सरकार सभी 96 लाख एमएसएमई यूनिट को सपोर्ट कर रही है और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रही है. इनके जरिए ढाई करोड़ परिवार की आजीविका जुड़ी है. एक जिला-एक उत्पाद के माध्यम से ब्रांडिंग कराई गई है. अब इनके उत्पादों को बड़े मंचों पर उपहार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है. 

सीएम योगी ने प्रतिनिधिमंडल को दी यह जानकारी

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. साथ ही यह दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था भी है. यूपी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शीर्ष तीन राज्यों में आता है. यहां देश की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है. 

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यूपी की नई गति से परिचित कराया. कहा कि यूपी संभावनाओं का प्रदेश है. यहां सुरक्षा, सुव्यवस्था व निवेश की बेहतर स्थिति है. गत वर्ष हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इसमें से 15 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है.

शेष पांच लाख करोड़ के प्रस्ताव फिर से जीबीसी के लिए तैयार हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंबर्स के सदस्य यूपी में निवेश और तकनीक के साथ एफडीआई लाने में मदद कर सकते हैं. एफडीआई व फार्चून 500 कंपनियों के लिए यूपी में अलग पॉलिसी बनाई गई है. 

इस दौरान क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी भारत के विरासत से जुड़े स्थलों का प्रतिनिधित्व भी करता है. दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक आयोजन महाकुम्भ पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ. इसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. सीएम ने यूपी में पर्याप्त जल संसाधन व उर्वरा भूमि से भी अवगत कराया. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां गत वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है. एक्सप्रेसवे का 55 प्रतिशत नेटवर्क यूपी के पास है. यहां की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी यहां है. यूपी के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सर्वाधिक शहरों में मेट्रो, रैपिड रेल व पहला वाटरवे भी संचालित हो रहा है. 

उन्होंने कहा कि यहां 11 घरेलू व 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं. एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर का शुभारंभ जल्द होने जा रहा है. यूपी संभावनाओं का प्रदेश है. नोएडा में फिल्म सिटी व अपैरल पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है. यूपी डेटा सेंटर का नया केंद्र बन रहा है. यूपी में चार डेटा सेंटर संचालित हैं, छह नए संचालित होने जा रहे हैं. 

यूपी में साढ़े आठ वर्ष से अराजकता नहीं है- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साढ़े आठ वर्ष से अराजकता नहीं है. यहां कानून की सुदृढ़ व्यवस्था है. मुख्यमंत्री ने लखनऊ में बनने जा रही एआई सिटी का भी जिक्र कर उद्यमियों को यहां की संभावनाओं से अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के एक्सपोर्ट के लिए कनाडा व अन्य देशों में योगदान दे सकते हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुद्ध व जैन तीर्थंकर से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल भी उत्तर प्रदेश में हैं. लिहाजा यहां टूरिज्म को विकसित करने में चैंबर्स के सदस्य बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. लोगों को इन स्थलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं. उन्हें यह भी बता सकते हैं कि सुविधा की दृष्टि से कब-कब इन स्थलों पर जाना चाहिए. यूपी के सभी तीर्थस्थलों तक पहुंचने के लिए एयर, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. 

प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी का जताया आभार

कैनेडियन हिंदू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष व चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नरेश कुमार चावड़ा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया. उन्होंने बताया कि कनाडा में प्रत्येक वर्ष ‘इन्वेस्ट इंडिया-इन्वेस्ट कनाडा’ का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2026 में यह आयोजन तीन बार किया जाएगा. इसमें से दो आयोजन यूपी केंद्रित होंगे.

उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि एमएसएमई, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनकी टीम यूपी में कार्य करेगी. जुलाई-अगस्त व दिसंबर- जनवरी में प्रवासी भारतीयों के उन बच्चों को, जिनका जन्म कनाडा में हुआ है, उन्हें यूपी लाकर धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएंगे. साथ ही यूपी में 50 बेड का हॉस्पिटल व सीनियर सिटिजन होम्स की भी स्थापना करेंगे.

Published at : 05 Jan 2026 10:58 PM (IST)
