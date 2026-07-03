CM योगी आदित्यनाथ ने मेदांता पहुंचकर महंत नृत्य गोपाल दास जाना हाल, ICU में हैं भर्ती

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मेदांता अस्पताल पहुंचकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़े श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें यहां मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

अस्पताल के मुताबिक महंत नृत्य गोपाल दास (89) को 29 जून को दोपहर लगभग 1:30 बजे आपातकालीन विभाग में लाया गया था. उस समय वे अचेत अवस्था में थे. प्रारंभिक जांच में उन्हें मूत्र मार्ग में संक्रमण की पुष्टि हुई है. वर्तमान में उनका उपचार क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. दिलीप एवं उनकी टीम की निगरानी में चल रहा है. उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम 24 घंटे सतत निगरानी रख रही है. उनकी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है तथा आवश्यक उपचार किया जा रहा है.

पहले भी हो चुकी थी तबीयत खराब

यहां बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत जनवरी में बिगड़ गयी थी, तब भी उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे ठीक हो गए. उस वक्त भी सीएम योगी उनका हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे थे. फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी ने जल्द ठीक होने की कामना की है.

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राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे

88 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास ने अपना अपूरा जीवन राम मंदिर के नाम पर समर्पित कर दिया है. वे शुरू से ही राम मंदिर आन्दोलन से जुड़े रहे. 1986 में वह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बने और 1992 के बाद राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख 2006 में बने. वर्तमान में वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं. राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्हें साधू-संतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

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