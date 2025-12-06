CM योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे कोटद्वार, जीजा के निधन पर परिवार को देंगे सांत्वना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जीजा ओम प्रकाश सिंह रावत के निधन के बाद रविवार (7 दिसम्बर रविवार) उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचेंगे. ओम प्रकाश सिंह रावत, कोटद्वार के गाड़ी घाट, सिद्धबली रोड के निवासी थे और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन कौशल्या रावत के पति थे. पारिवारिक शोक में शामिल होने लेने के लिए सीएम योगी का यह दौरा तय हुआ है.

मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सीएम योगी 7 दिसंबर को हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे. दोपहर करीब 3:30 बजे कोटद्वार (गाड़ीसैनगंज) स्थित हेलिपैड पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है. यहां से वे ओम प्रकाश सिंह रावत के आवास जाएंगे, वे परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे.

आधे घंटे रहेंगे सीएम योगी

अधिकृत कार्यक्रम पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोटद्वार में लगभग आधे घंटे का प्रवास निर्धारित है. इसके बाद वे शाम 4:00 बजे के आसपास कोटद्वार से हेलीकॉप्टर द्वारा सहारनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे. देर शाम वे लखनऊ लौट जाएंगे. इस दौरान परिवार के अलावा किसी से भी उनकी मुलाक़ात का कोई कार्यक्रम नहीं है. इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है.

परिवार में शोक की लहर

ओम प्रकाश सिंह रावत के निधन से रावत परिवार और स्थानीय क्षेत्र में शोक की लहर है. कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों से लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यात्रा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा पूर्ण रूप से निजी पारिवारिक कारणों से हो रहा है और वे अपने बहनोई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.