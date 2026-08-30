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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: CM योगी का जनता दर्शन, अफसरों को सख्त निर्देश, गौशाल में की गौ सेवा

गोरखपुर: CM योगी का जनता दर्शन, अफसरों को सख्त निर्देश, गौशाल में की गौ सेवा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2026 को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने अधिकारियों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए और गौशाला में गौ सेवा भी की.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 30 Aug 2026 04:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश (UP News) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) एक बार फिर अपने जनसेवा वाले चिर-परिचित अंदाज़ में नज़र आए हैं. रविवार, 30 अगस्त 2026 को सीएम योगी ने गोरखपुर (Gorakhpur) के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 'जनता दर्शन' (Janta Darshan) में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अमले को सख्त लहजे में जन-समस्याओं के शीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए हैं.

'लापरवाही बर्दाश्त नहीं, प्राथमिकता से हो समाधान'

गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) परिसर में आयोजित इस जनता दर्शन में सुबह से ही अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की कतारें लगी थीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक-एक कर फरियादियों के पास जाकर उनकी शिकायतें सुनीं और उनके प्रार्थना पत्र (Application) स्वीकार किए.

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सीएम ने मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि किसी भी मामले को लटकाया न जाए और हर पीड़ित को समय पर न्याय और उचित राहत मिलनी चाहिए.

अपनी चिर-परिचित परंपरा निभाते हुए की गौ सेवा

फरियादियों की समस्याएं सुनने और अधिकारियों को दिशा-निर्देश देने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में स्थित गौशाला (Gaushala) पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए गायों को दुलारा और उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाकर 'गौ सेवा' (Gau Seva) की.

सीएम योगी का गौ-वंश के प्रति प्रेम जगजाहिर है, और जब भी वह गोरखपुर प्रवास पर होते हैं, तो गौशाला में समय बिताना और गौ सेवा करना उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न और सबसे अहम हिस्सा होता है.

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Published at : 30 Aug 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
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