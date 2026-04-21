BJP की जन आक्रोश पदयात्रा में सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी, विपक्षी दलों को बताया महिला विरोधी

लखनऊ में बीजेपी के जन आक्रोश महिला पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों पर महिला आरक्षण को लेकर निशाना साधा और उन पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने जिस तरह का रवैया अपनाया उसके विरोध में आज देशभर में महिलाएं सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है.

सीएम योगी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि "आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च हुआ वो कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो आधी आबादी में गुस्सा है उसका प्रतीक ये आक्रोश मार्च बनेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जिस तरह सदन में प्रस्ताव को गिराया, उससे देशभर की महिलाओं में गुस्सा है.

सपा-कांग्रेस को बताया महिला विरोधी

सीएम योगी ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक-एक बच्चा आधी आबादी के साथ है. सपा हो या कांग्रेस इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं. इनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महिला विरोध छवि को सुधारने का जो विकल्प दिया था उसका उन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया है. मातृशक्ति का ये प्रदर्शन कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके और इंडी गठबंधन के सभी दलों का विरोध करने के लिए है.

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केंद्र की योजनाओं का जिक्र कर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा कहा कि देश में केवल चार जातियां हैं महिला, गरीब, युवा और किसान और इन्हीं के इर्द-गिर्द केंद्र सरकार ने सारी नीतियां बनाई हैं. उज्ज्वला योजना हो या हर घर शौचालय, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना सभी देश की आधी आबादी को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं.



मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब जानते हैं नारी शक्ति वंदन अभिनंदन लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फ़ीसद आरक्षण के लिए है. पीएम मोदी और गृहमंत्री ने इसे 2029 में लागू कराने का आश्वासन देने के बाद भी इन दलों का जो आचरण रहा वो नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है. जिसकी वजह से महिलाएं आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है.

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