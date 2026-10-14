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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी की जनता को बड़ी राहत, अब इतने रुपये किलो मिलेगी चीनी

CM योगी की जनता को बड़ी राहत, अब इतने रुपये किलो मिलेगी चीनी

मुख्यमंत्री ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए 5 किलो की रिफाइंड चीनी 250 रुपये में उपलब्ध होगी. प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 से सायं 5 बजे तक संस्थान के विक्रय केंद्र से चीनी खरीदी जा सकेगी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 14 Oct 2026 09:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी के दामों को लेकर चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिए. 

सीएम के निर्देश पर चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग आमजन को मात्र 52 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराएगा. उपभोक्ता लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान परिसर में स्थित चीनी निगम/सहकारी चीनी मिल संघ के चीनी विक्रय केन्द्र से उक्त दर पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. 

इतने रुपये में उपलब्ध होगी 5 किलो चीनी

1 एवं 2 किलो के पैकेट के दाम क्रमशः 52 व 102 रूपये हैं. 5 किलो व 50 किलो के पैकेट का मूल्य क्रमशः 250 व 2500 रुपये रखा गया है. सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर की चीनी के एक किलो व दो किलोग्राम पैकेट का मूल्य क्रमशः 51 व 102 रुपये ही रहेगा, लेकिन 5 किलो व 50 किलो के पैकेट का मूल्य 245 व 2400 रुपये रखा गया है. 

विभाग के अनुसार, चीनी की यह विशेष बिक्री प्रत्येक कार्य दिवस में नियमित रूप से संचालित होगी. आम नागरिक सुबह 10 से सायं 5 बजे तक गन्ना किसान संस्थान परिसर में चीनी बिक्री केंद्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. बिक्री केंद्र पर उपभोक्ताओं की सुविधा और सुगम खरीदारी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. 

जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं ग्राहक

उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार चीनी की खरीदारी कर सकते हैं. गन्ना विकास विभाग ने राजधानी के नागरिकों से अपील की है कि वे इस जनोपयोगी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में भविष्य में भी आम जनमानस को इसी प्रकार की व्यावहारिक राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से जनता को कहीं न कहीं राहत मिलेगी.

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Published at : 14 Oct 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
State News UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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