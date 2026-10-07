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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी के 'सेवा के 25 साल', काशी में CM योगी ने किया 'नमो बुक फेस्ट' का शुभारंभ

PM मोदी के 'सेवा के 25 साल', काशी में CM योगी ने किया 'नमो बुक फेस्ट' का शुभारंभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ‘नमो बुक फेस्ट’ में पहुंचे. उनके साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे भी फेस्ट में शामिल हुई.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 08:26 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पदों पर 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय ‘नमो बुक फेस्ट’ का बुधवार को शुभारंभ हुआ. फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और विभिन्न संवैधानिक पदों पर उनके 25 वर्षों के कार्यकाल से जुड़ी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ‘नमो बुक फेस्ट’ में पहुंचे. उनके साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे भी फेस्ट में शामिल हुई. प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई 500 से अधिक किताबों को देखकर अकी आबे ने विशेष रुचि दिखाई.

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सीएम योगी ने किया पीएम मोदी पर लिखी किताबों का अवलोकन

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई विभिन्न पुस्तकों का अवलोकन किया. फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचारों, सार्वजनिक दायित्वों और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान से संबंधित पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है.

किताबों के जरिए पीएम मोदी के 25 साल का सफर किया पेश

‘नमो बुक फेस्ट’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत सीएमपीपीआर (काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च) के डायरेक्टर एवं वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने किया. दो दिवसीय इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन से जुड़े साहित्य और पुस्तकों के माध्यम से उनके 25 वर्षों के संवैधानिक सफर को प्रस्तुत किया जा रहा है.

Published at : 07 Oct 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
PM Modi Yogi Adityanath UP News
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