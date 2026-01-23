मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लैग, ड्रेस-लोगो का लोकार्पण, CM योगी बोले- खेलों को मिलेगी दिशा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मेरठ में बन रहे मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में विश्वविद्यालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रतीकों का लोकार्पण किया गया, जिनमें यूनिवर्सिटी का लोगो (LOGO), यूनिफॉर्म और सूत्र वाक्य शामिल हैं. इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी प्रदेश में खेलों की संस्कृति को नई दिशा देगा.

मेरठ के सरधना क्षेत्र में गंग नहर के किनारे लगभग 90 एकड़ भूमि पर यह खेल विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है. सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि और उपलब्ध कराई जाएगी.

पहले चरण का निर्माण कार्य मार्च माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 31 मई 2026 तक सभी आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाकर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत विश्वविद्यालय के अपने कैंपस से कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम की समीक्षा

सीएम योगी ने कहा कि मेरठ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स आइटम को अपनी पहचान बनाया है और यह खेल विश्वविद्यालय उस पहचान को और मजबूती देगा. यहां भविष्य में डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे. सरकार की मंशा है कि यह संस्थान आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो.

इस मौके पर मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सूत्र वाक्य 'जय हिंद' भी औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के लोगो और यूनिफॉर्म को भी विशिष्ट थीम के साथ डिजाइन किया गया है, जो खेल और राष्ट्रभावना को दर्शाता है. सीएम योगी ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में जय हिन्द का नारा देशभक्ति और अनुशासन का प्रतीक बनेगा.

विश्वविद्यालय के कुलपति रिटायर्ड मेजर जनरल दीप अहलावत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आ सके.

शंकराचार्य विवाद पर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, अखिलेश सरकार में हुई बदसलूकी का किया जिक्र



