हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लैग, ड्रेस-लोगो का लोकार्पण, CM योगी बोले- खेलों को मिलेगी दिशा

मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लैग, ड्रेस-लोगो का लोकार्पण, CM योगी बोले- खेलों को मिलेगी दिशा

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार (22 जनवरी) को मेरठ पहुंचे जहां उन्होंने स्पोर्ट्स् यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के लोगो और यूनिफॉर्म का लोकार्पण किया.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Updated at : 23 Jan 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मेरठ में बन रहे मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में विश्वविद्यालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रतीकों का लोकार्पण किया गया, जिनमें यूनिवर्सिटी का लोगो (LOGO), यूनिफॉर्म और सूत्र वाक्य शामिल हैं. इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी प्रदेश में खेलों की संस्कृति को नई दिशा देगा.

मेरठ के सरधना क्षेत्र में गंग नहर के किनारे लगभग 90 एकड़ भूमि पर यह खेल विश्वविद्यालय विकसित किया जा रहा है. सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त 10 एकड़ भूमि और उपलब्ध कराई जाएगी. 

पहले चरण का निर्माण कार्य मार्च माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 31 मई 2026 तक सभी आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाकर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत विश्वविद्यालय के अपने कैंपस से कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम की समीक्षा

सीएम योगी ने कहा कि मेरठ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स आइटम को अपनी पहचान बनाया है और यह खेल विश्वविद्यालय उस पहचान को और मजबूती देगा. यहां भविष्य में डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे. सरकार की मंशा है कि यह संस्थान आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो.

इस मौके पर मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सूत्र वाक्य 'जय हिंद' भी औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के लोगो और यूनिफॉर्म को भी विशिष्ट थीम के साथ डिजाइन किया गया है, जो खेल और राष्ट्रभावना को दर्शाता है. सीएम योगी ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में जय हिन्द का नारा देशभक्ति और अनुशासन का प्रतीक बनेगा. 

विश्वविद्यालय के कुलपति रिटायर्ड मेजर जनरल दीप अहलावत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आ सके.

शंकराचार्य विवाद पर अफजाल अंसारी का बड़ा बयान, अखिलेश सरकार में हुई बदसलूकी का किया जिक्र

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read
Published at : 23 Jan 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Meerut Sports University Yogi Adityanath Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget