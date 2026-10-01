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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू

UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदम्य साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देकर सम्मानित किया है.इसके साथ ही 87 नए इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन भी किया. 

पुलिस सेवा में सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने एसटीएफ के शहीद निरीक्षक सुनील कुमार की पत्नी मुनेश देवी को नगद धनराशि एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. निरीक्षक सुनील कुमार ने 20 जनवरी 2025 को शामली के झिंझाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में चार अपराधियों को मार गिराने में अदम्य साहस का परिचय दिया था. कर्तव्य पालन करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी. स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा भी की गई.

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इसके साथ यूपी पुलिस के बेड़े में गुरुवार को 87 नए इंटरसेप्टर वाहन शामिल हो गए. प्रदेश में इंटरसेप्टर वाहनों की संख्या बढ़कर 172 हो गई है.

गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर घोषित वीरता पदक

1. देवदत्त सिंह - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
2. राजन कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
3. रितुल कुमार वर्मा - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. निपुण अग्रवाल, आईपीएस - सेनानायक, नवमी वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद
5. स्वतंत्र कुमार सिंह - अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
6. मुन्ने सिंह - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, मेरठ
7. नीरज कुमार पाल - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
8. अशोक कुमार मीणा, आईपीएस - पुलिस अधीक्षक, हरदोई
9. कुलदीप कुमार - पुलिस उपाधीक्षक, जनपद संभल
10. गीतेश कपिल - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, शाहजहांपुर
11. प्रवीण अहलावत - आरक्षी, नागरिक पुलिस, जनपद सहारनपुर
12. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
13. अंगद सिंह यादव - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
14. डॉ. दीक्षा शर्मा - पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ
15. संदीप कुमार - आरक्षी, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
16. रिपुदमन सिंह - निरीक्षक, नागरिक पुलिस

गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित वीरता पदक

1. धर्मेंद्र सिंह राठौर - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, बुलंदशहर
2. केशव शांडिल्य - उपनिरीक्षक, एसटीएफ
3. राहुल कुमार - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
4. अजय कुमार वर्मा - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मथुरा
5. घनश्याम यादव - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
6. अवनीश कुमार त्यागी - उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद मैनपुरी
7. अमित त्रिपाठी - आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
8. अमित - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, एसटीएफ
9. मनीष बिष्ट - निरीक्षक, नागरिक पुलिस, कमिश्नरेट गाजियाबाद
10. रणधीर सिंह - मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस, एसटीएफ

सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में गुरुवार को 87 नए इंटरसेप्टर वाहन शामिल हो गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 चार-पहिया और 62 दो-पहिया इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही प्रदेश में इंटरसेप्टर वाहनों की संख्या बढ़कर 172 हो गई है. इनमें 35 चार-पहिया और 137 दो-पहिया वाहन हैं.
 
नए इंटरसेप्टर वाहनों से तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न और रैश ड्राइविंग जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई में मदद मिलेगी. इनमें स्पीड लेजर गन, ब्रेथ एनालाइजर, टिंट मीटर और डेसिबल मीटर जैसे उपकरण हैं। जरूरत पड़ने पर इन वाहनों का इस्तेमाल ट्रैफिक रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी किया जा सकेगा.

700 दुर्घटना-बाहुल्य थाना क्षेत्रों पर नजर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व में शुरू की गई जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) योजना सभी 75 जिलों के 700 सर्वाधिक दुर्घटना-बाहुल्य थाना क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है. इसके तहत 801 विशेष टीमों में करीब 3,500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है. ये टीमें क्रिटिकल कॉरिडोर और ब्लैक स्पॉट पर नियमित पेट्रोलिंग, निगरानी और यातायात नियमों का पालन करा रही हैं.
 
पिछले आठ माह में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में करीब सात प्रतिशत और मृतकों की संख्या में करीब आठ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. इस अवधि में करीब 1,107 लोगों की जान बचाई गई.

109 मार्गों पर रियल टाइम निगरानी

शहरों में जाम की समस्या से निपटने के लिए RTC योजना के तहत 20 प्रमुख जिलों के 109 मार्गों की UP GATI प्लेटफॉर्म से रियल टाइम निगरानी की जा रही है. रूट मार्शल और संबंधित विभाग जाम के कारणों की पहचान कर मौके पर कार्रवाई करते हैं. मार्च 2026 में इन मार्गों पर 16,723 कंजेशन पॉइंट दर्ज किए गए थे, जो अगस्त तक घटकर 8,569 रह गए। इस तरह करीब 49 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.

कैमरों से निगरानी, नियम तोड़ने पर ई-चालान

यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए ITMS और Safe City कैमरा नेटवर्क की भी मदद ली जा रही है. ANPR के साथ रेड लाइट और गति सीमा के उल्लंघन की पहचान करने वाले कैमरों तथा कमांड सेंटर की लाइव फीड से यातायात पर नजर रखी जाती है. जरूरत पड़ने पर जाम और भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जाती है. कैमरों और फील्ड टीमों से मिली जानकारी के आधार पर नियम तोड़ने वालों के ई-चालान के साथ मौके पर भी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: UP राज्यसभा में फंसेगा चुनावी गेम! अखिलेश की राह पर BJP? ले सकती है बड़ा फैसला

Published at : 01 Oct 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityantah UP NEWS
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