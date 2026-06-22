CM योगी का हेलीकॉप्टर तीसरी बार AMU के ऐतिहासिक पवेलियन ग्राउंड पर उतरेगा, जानिए इसकी खासियत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलीगढ़ दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं. इस बार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जिस स्थान पर उतरेगा, वह स्थान केवल एक कार्यक्रम स्थल नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर तीसरी बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्रिकेट पवेलियन ग्राउंड पर उतरने जा रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं. जिले के प्रमुख अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है.

ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है पवेलियन ग्राउंड

सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार सक्रिय हैं. लेकिन जिस जगह पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वह स्थान अपने आप में कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है.एएमयू का क्रिकेट पवेलियन ग्राउंड वर्षों पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है. यह मैदान केवल खेल गतिविधियों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहां से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं.

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बताया जाता है कि इसी ऐतिहासिक मैदान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जनाजे की नमाज अदा की गई थी. सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. उनके द्वारा स्थापित संस्थान आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में देश-दुनिया में पहचान बना सका. ऐसे में जिस स्थान पर उनकी अंतिम विदाई से जुड़ी यादें जुड़ी हैं, वह जगह अपने आप में खास महत्व रखती है.

कपिल देव ने लगाई थी पहले सेंचुरी

इतना ही नहीं, यह क्रिकेट पवेलियन ग्राउंड खेल इतिहास के लिहाज से भी खास माना जाता है. इस मैदान का नाम महान भारतीय क्रिकेटर कपिल देव से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है. क्रिकेट के इतिहास में कपिल देव का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और कहा जाता है कि उन्होंने इसी मैदान पर अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दौर में अपनी पहली सेंचुरी लगाई थी. यही कारण है कि यह मैदान खेल प्रेमियों के लिए भी एक यादगार स्थान माना जाता है.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का यह क्रिकेट पवेलियन ग्राउंड वर्षों से शिक्षा, खेल और इतिहास के संगम का प्रतीक बना हुआ है. ताले और तालीम की नगरी अलीगढ़ में मौजूद यह स्थान गंगा-जमुनी तहजीब की उस परंपरा को भी दर्शाता है, जहां अलग-अलग क्षेत्रों और विचारों से जुड़े लोग एक साथ जुड़े रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के यहां उतरने को लेकर एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है. एक ओर जहां यह प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है. एक ही जगह पर शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और खेल से जुड़ी यादों का होना इसे विशेष बनाता है.

तीसरी बार उतर रहा सीएम का हेलीकॉप्टर

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का क्रिकेट पवेलियन ग्राउंड समय के साथ कई बदलावों का गवाह बना है. कभी यहां क्रिकेट की आवाज गूंजी तो कभी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं. अब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तीसरी बार यहां उतरने जा रहा है, तो यह स्थान एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही यह ऐतिहासिक मैदान एक बार फिर सुर्खियों में होगा.

यह मैदान केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि अलीगढ़ की विरासत का हिस्सा है. यहां इतिहास की यादें भी हैं, खेल की उपलब्धियां भी हैं और सामाजिक सौहार्द की कहानी भी. यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले यह स्थान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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