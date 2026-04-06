BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM योगी का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से क्या कहा?

भारतीय जनता पार्टी का आज 6 अप्रैल को स्थापना दिवस हैं. इस अवसर पर बीजेपी की ओर से कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को इस दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये विकास यात्रा सत्ता की नहीं बल्कि संस्कार की है. हर कार्यकर्ता ने निष्ठा और निस्वार्थ भाव से विकसित भारत के संकल्प को गति दी है.

बीजेपी स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बीजेपी के स्थापना दिवस की बधाई दी. उन्होंने लिखा- 'विश्व के सबसे विशाल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई.

भारतीय जनता पार्टी मात्र एक राजनीतिक संरचना नहीं, बल्कि श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल जी के उदात्त लोकतांत्रिक आदर्शों एवं सात्विक सनातनी जीवन मूल्यों से अभिसिंचित एक जीवंत विचार परंपरा है.

Nation First की भावना से ओतप्रोत यह राष्ट्रवादी परिवार आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जो सेवा, संस्कार और समर्पण के संकल्प के साथ 145 करोड़ देश वासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को निरंतर शक्ति दे रहा है.

भाजपा की यह विकास यात्रा सत्ता की नहीं, संस्कार की है. विस्तार की नहीं, विचार की है. 'अंत्योदय से राष्ट्रोदय' के संकल्प की सिद्धि की है. हर कार्यकर्ता की निष्ठा, निरंतरता और निःस्वार्थ भाव ने 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को गति दी है. राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में सहभागी सभी विभूतियों का अभिनंदन.'

केशव मौर्य ने इस मौके पर किया पोस्ट

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक वीडियो शेयर कर बीजेपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी तक के सफर का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की दिशा में अग्रसर है. बीजेपी ही वर्तमान और देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है.

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