उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को बजट 2026 पेश कर दिया गया है. इस बजट में वेतन, पेंशन और ब्याज की आमदनी पर खर्चे का ब्योरा दिया गया है. आंकड़ों के मुताबिक़ अगले साल के वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के राजस्व व्यय का 53.2 फीसद हिस्सा इस पर खर्च किया जाएगा.

राज्य सरकार वेतन, पेंशन और ब्याज के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3,53,743.33 करोड़ रुपये का खर्च करने का अनुमान हैं. इसके सापेक्ष अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत परिव्यय के लिए राज्य सरकार की ओर से 1,77,744.12 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च होगा इतना राजस्व

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उससे पता चलता है कि राज्य सराकर ने अपने कार्मिकों के वेतन पर 1,82,921.28 करोड़ रुपये, पेंशन पर 1,01,901.03 करोड़ रुपये और लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए 68,921.02 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान लगाया है. इस तरह राज्य सरकार का राजस्व व्यय 6,64,470.55 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

राज्य सरकार के राजस्व व्यय में सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के संचालन और लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी शामिल होती है. इसके अलावा स्थानीय निकायों को अनुदान व आर्थिक सहायता से जुड़े खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है. इस तरह राजस्व व्यय का 53.2 फ़ीसद तक हिस्सा इस बार वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च होने का अनुमान लगाया गया हैं.

वहीं दूसरी तरफ़ योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट में विकास की परियोजनाओं के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है जबकि पूंजीगत परिव्यय के लिए 1.78 लाख करोड़ का बजट अनुमानित है

बीते वित्तीय वर्ष में क्या था आंकड़ा?

इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेश किए गए बजट में राजस्व व्यय ज्यादा था. बीते वित्तीय वर्ष में करीब 57.3 फीसद खर्च वेतन, पेंशन और ब्याज के लिए तय किया गया था. हालांकि पुनरीक्षित अनुमान में ये 56.1 फ़ीसद रहा. साल 2024-25 में राजस्व व्यय में इसकी हिस्सेदारी 56.3 फीसद रही थी.