उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण चुनावी लिहाज से काफी अहम हैं. दरअसल यह क्षेत्र सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी माना जाता है. गोरखपुर में सीएम योगी का भी काफी प्रभाव माना जाता है. इस लिहाज से ही यह सीट आगामी चुनाव में अहम हो जाती है. इस सीट पर सभी पार्टियों की नजर रहती है.

गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट पर मुस्लिम, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य और OBC समुदायों की बड़ी आबादी है. इस सीट पर चुनाव में अलग-अलग सामाजिक समूहों की संख्या और उनका प्रभाव चुनावी मुकाबले को प्रभावित करता है. 2026 के मतदाता आंकड़ों के मुताबिक, इस सीट पर कुल 4,47,798 मतदाता हैं. ऐसे में यह जानना अहम है कि गोरखपुर शहरी विधानसभा का जातिगत समीकरण और किस समुदाय के कितने मतदाता हैं.

गोरखपुर शहरी विधानसभा पर किस जाति का दबदबा?

गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट पर कायस्थ समुदाय सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, जिसकी अनुमानित संख्या करीब 95 हजार है. इस सीट कायस्थ समुदाय का दबदबा रहता है. इसके बाद ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय के करीब 55-55 हजार वोट इस सीट पर हैं.



वहीं वैश्य समुदाय की संख्या करीब 45 हजार, सैनी/माली की 30 हजार, क्षत्रिय, निषाद और यादव समुदाय की करीब 25-25 हजार और दलित मतदाताओं की संख्या करीब 20 हजार बताई गई है. कायस्थ समुदाय को सबसे बड़ा पुराना अलग सामाजिक समूह माना गया है, जबकि ब्राह्मण मजबूत सवर्ण आधार और मुस्लिम महत्वपूर्ण शहरी सामाजिक समूह हैं.

वैश्य समुदाय के साथ इन जातियों का भी प्रभाव

वैश्य समुदाय का व्यापारिक और शहरी क्षेत्रों में प्रभाव है. वहीं, सैनी/माली, निषाद और यादव महत्वपूर्ण OBC समूह हैं. क्षत्रिय प्रभावी सामाजिक आधार रखते हैं, जबकि दलित मतदाताओं की शहरी और मिश्रित क्षेत्रों में मौजूदगी है. अन्य समुदायों के मतदाता भी कई वार्डों में महत्वपूर्ण हैं. कुल 4,47,798 मतदाताओं के साथ यह सीट सामाजिक और जातिगत समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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