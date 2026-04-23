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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक- 'जो गाय खाते हैं वो...'

Gorakhpur News: CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक- 'जो गाय खाते हैं वो...'

CM Yogi Adityanath: सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर से सपा-कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने दोनों दलों को महिला विरोधी बताया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 23 Apr 2026 09:06 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों पर फिर से निशाना साधा है. गोरखपुर में विपक्षी दलों पर गरजते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहती. कांग्रेस और सपा का इतिहास और उनके कारनामे महिला विरोधी हैं. उन्होंने सवाल किया कि जो लोग गाय खाते हैं क्या वो सूअर की दूध पीते हैं. 

सीएम योगी बुधवार को गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन विधेयक के गिरने पर जश्न मनाने वाले महिला विरोधी विपक्ष को यह मंजूर नहीं है. उन्होंने इसके लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके को जिम्मेदार ठहराया. 

सपा-कांग्रेस को बताया महिला विरोधी

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के कारनामे शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं. कांग्रेस ने महिलाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़ो के अधिकार में हमेशा बाधा डालने का काम किया. जबकि, सपा तो घोषित रूप से नारी विरोधी है. सपा के बारे में यह कहा भी जाता है, ‘देख सपाई, बिटिया घबराई.’ सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है. 

सीएम ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अभियान पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिये शुरू किया तो सपा, कांग्रेस जैसे महिला विरोधी दल बहानेबाजी करने और लटकाने-भटकाने पर उतर आए. पीएम मोदी का मानना है कि जहां नारी सशक्त होती है तो वह परिवार अपने आप में समर्थ होता है. जब परिवार समर्थ होता है तो समाज और राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्ध होता है.

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'जो गाय खाते हैं, वे सुअर का दूध पीते हैं क्या?'

सीएम योगी ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश हो, वह गाय को माता भले न माने लेकिन दूध वह गाय का ही पीता है. मुख्यमंत्री ने सवाल भी उठाया, जो लोग गाय खाते हैं, वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? दूर तो गाय का ही सब लोग पीते हैं. कोई बच्चा होगा वो मां का ही दूध पीएगा. यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है. दैवीय उपहार हैं. इसका जवाब भी उन्होंने खुद नहीं में दिया. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यह संकल्प दोहराया कि डबल इंजन की सरकार आधी आबादी के सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है. इसी भावना से वह महिलाओं को नेतृत्व में भी भागीदारी देने के लिए अभियान आगे बढ़ा रही है. गोरखपुर में पहले नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की पहल भी इसी अभियान का हिस्सा है.

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Published at : 23 Apr 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Women's Reservation Yogi Adityanath
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