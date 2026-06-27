गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में 27 जून 2026 को होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस वीआईपी मूवमेंट के कारण नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे तथा उनके आसपास के प्रमुख मार्गों पर अल्प समय के लिए यातायात का डायवर्जन किया जाएगा. पुलिस ने वाहन चालकों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी है.

इसके तहत दिल्ली सीमा से जुड़े चिल्ला, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डरों से सुबह 7:00 बजे से रात 22:00 बजे तक भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसी तरह ​चिल्ला और डीएनडी बॉर्डर से आने वाले वाहनों को यू-टर्न लेकर एनएच-09/24, एनएच-91 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की ओर भेजा जाएगा, जबकि कालिंदी कुंज से आने वाले वाहन एनएच-09/24 और ईस्टर्न पेरिफेरल से होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.

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यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्ज

यमुना एक्सप्रेस-वे पर भी आगरा की ओर से आने वाले ट्रैफिक को जेवर टोल से पहले ही यू-टर्न देकर अलीगढ़ और टप्पल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. दबाव अधिक होने पर वाहनों को जेवर से सर्विस अंडरपास के जरिए खुर्जा बाईपास, जहांगीरपुर, सिकंदराबाद और बुलंदशहर की ओर मोड़ा जाएगा.

सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहनों के लिए तय किए गए अलग रूट

​इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-10 और सेक्टर-08 में आयोजित कार्यक्रमों में आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूट तय किए गए हैं, जिनमें दनकौर, रौनीजा, गौर सिटी और कस्बा जेवर की ओर से आने वाली गाड़ियां विभिन्न चौराहों से होते हुए निर्धारित पार्किंग स्थलों तक पहुंचेंगी. यातायात पुलिस ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों, मीडिया और वीआईपी के लिए पी-01 से पी-04 तक की विशेष पार्किंग व्यवस्था की है.

नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान एम्बुलेंस और फायर सर्विस जैसे आपातकालीन वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के सुरक्षित पास कराया जाएगा. किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नागरिक यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं.

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