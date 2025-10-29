CM योगी का RJD पर हमला, 'जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी का RJD पर हमला, 'जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है'

Bihar Election 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजपुर रैली में आरजेडी पर वार करते हुए कहा कि जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है. उन्होंने जनता से एनडीए सरकार के लिए समर्थन मांगा.

By : IANS एजेंसी | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार ( 29 अक्टूबर) को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद किया और ‘कमल खिलाने’ की अपील करते हुए विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले.

मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है. यह बयान उन्होंने आरजेडी के 15 साल के शासन पर कटाक्ष करते हुए दिया. उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से वैसा अंधकारमय दौर नहीं देखना चाहिए. जब भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और पलायन चरम पर था. योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र अपनाया है और बिहार भी विकास के नए रास्ते पर बढ़ रहा है.

नौजवानों को मिल रहा एनडीए की योजना का लाभ- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज बिहार में बदलाव दिख रहा है. अब पलायन नहीं होता, बल्कि बिहार के इंजीनियर और युवा यहीं से देश के विकास में योगदान दे रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं. हर गरीब, किसान, माताओं-बहनों और नौजवानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है.

देश का मार्गदर्शन करती है बिहार की धरती- सीएम योगी

बिहार के युवाओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है. बस उन्हें सही मंच की जरूरत है. जिस दिन बिहार का युवा ठान ले, वह दुनिया को अपनी प्रतिभा से चकित कर देता है. उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धरती हमेशा देश का मार्गदर्शन करती रही है.

आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में संकट में था बिहार- योगी

योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार की पहचान संकट में थी. उस दौर में पलायन, अपराध और असुरक्षा चरम पर थी. उन्होंने कहा कि बेटी-बहनों की सुरक्षा भगवान भरोसे थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे और व्यापारी भय में जी रहे थे.

मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2005 के बाद बिहार ने विकास की नई दिशा पकड़ी. बिहार में डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में बिहार को माफियाराज से मुक्त कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.

अंत में योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि वे बिहार के विकास की इस रफ्तार को रुकने न दें. डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की गति से बिहार को आगे बढ़ा सकती है. इसलिए बीजेपी और एनडीए को दोबारा विजयी बनाएं.

Published at : 29 Oct 2025 06:01 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Yogi Adityanath Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
