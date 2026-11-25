उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घुसपैठिए वाले बयान पर फिर एक बार पलटवार किया है. उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने भारत के अंदर सेंध लगाकर अनैतिक तरीके से आए हैं, उनको यह घुसपैठ नहीं दिखती है, उन्हें यह सगे संबंधी दिखाई देते हैं."

सीएम योगी ने यह बयान एबीपी के शिखर सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में दिया. उन्होंने कहा उनका जवाब इसी भाव से दिया गया था. उन्होंने सोच का फर्ख बताया.

यह भी पढ़ें: 27 की लड़ाई में 26 की बात क्यों? यूपी में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों पर संग्राम

अविभाजित यूपी से आने की बात कही

शिखर सम्मलेन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठिए को लेकर उठे सवाल पर कहा, "मैं अविभाजित यूपी का नागरिक हूँ. मैं 1992 में गोरखपुर आ चुका था, 19९३ में मेरी दीक्षा पूरी हुई. मैं गोरखपुर में रह करके उस मठ के एक सन्यासी में रूप में, एक योगी के रूप में काम कर रहा हूँ, सेवा के अभियान के साथ जुड़ा हुआ हूं." उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें हमारे चेहरे में घुसपैठिए दिखाई देते हैं, और जो विदेशी घुसपैठिए हैं, बंगलादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको अपने दिखाई देते हैं.

बिना नाम लिए डिंपल यादव का किया था जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तो यह सोच का फर्क है, दूसरा मैंने यही कहा कि उत्तराखंड नहीं तो आपकी क्या दुर्गति होगी, अंदाजा लगा सकते हैं. आप कहाँ होए ? सोचिये पहले अपने बारे में. अरे कम से कम भाव पैदा करिए उस उत्तराखंड से.

उन्होंने आगे कहा, क्या उत्तराखंड के गंगा और यमुना का आया हुआ पानी, और सरयू में आया पानी क्या आप इसको भी घुसपैठिया पानी कगेंगे. उत्तराखंड का जो न्जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है और घुसपैठियों को रोकता है. क्या आप उसके ईमान पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं. तो मैंने कहा न जैशा प्रश्न आएगा वैसै उत्तर भी देने चाहिए.

यह भी पढ़ें: संविधान दिवस पर लखनऊ में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, खरगे निकालेंगे संविधान रक्षा मार्च