लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया.

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव’ की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक जिन्हें हर भारत का सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मानकर बड़ी पवित्रता के साथ बड़े आधार भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है.

श्रीमद् भगवत गीता धर्म की असली प्रेरणा है और धर्म हमारी संस्कृति में जीवन जीने का असली तरीका है. हमने कभी अपनी श्रेष्ठता का घमंड नहीं किया और हमारे पास आने वाले हर किसी का साथ दिया. उन्होंने कहा कि भारत ने 'जियो और जीने दो' की प्रेरणा दी.

कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम योगी

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भागवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है. श्रीमद् भागवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है. हमने कभी ये नहीं कहा जो हम कह रहे है वही सच है.



सीएम ने आगे कहा कि सबकुछ होने के बाद भी हमने कभी भी श्रेष्ठ होने का डंका नहीं बजाया. उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो की प्रेरणा भारत की भूमि ने दी है. पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना है, युद्ध की भूमि को भी हमने धर्म का क्षेत्र माना है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहां अधर्म हो वहां विजय हो ही नहीं सकती.

आरएसएस को लेकर क्या बोले सीएम योगी?

इस दौरान सीएम ने संघ को लेकर कहा कि RSS बिना किसी जाति देखे सेवा करती है. उन्होंने बताया कि RSS की फंडिंग किसी इंटरनेशनल चर्च से नहीं होती. पिछले 100 साल से बिना सौदा किए सेवा की है. RSS के माध्यम से कुछ लोग तो सेवा में भी सौदा कर रहे है और भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं.