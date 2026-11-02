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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपाई और कसाई को दुर्गा पूजा से परेशानी तो शोक मनाए' CM योगी का सपा पर हमला

'सपाई और कसाई को दुर्गा पूजा से परेशानी तो शोक मनाए' CM योगी का सपा पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने दंगा करने का प्रयास किया तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा, जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 02 Nov 2026 01:08 PM (IST)
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गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा उत्तर प्रदेश के लिए श्राप है. जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने प्रदेश में तबाही मचाई. पहले की सरकार में दुर्गा पूजा के पंडालों का विरोध किया जाता था और कांवड़ यात्रा तक नहीं निकलने दी जाती थी. सीएम योगी ने कहा, "अगर किसी सपाई और कसाई को दुर्गा पूजा से परेशानी होती है तो वह अपने घर में शोक मनाए, किसी को परेशान न करे."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने दंगा करने का प्रयास किया तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा, जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में त्योहारों के दौरान कर्फ्यू और दंगे होते थे, लेकिन अब पूरा उत्तर प्रदेश दंगा और कर्फ्यू से मुक्त है.

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सीएम योगी गोंडा में 520 करोड़ रुपये की लागत वाली 69 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे. दीपावली से ठीक पहले आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को विकास योजनाओं का उपहार दे रही है. इस दौरान उन्होंने दीपावली पर एक भरा हुआ गैस सिलेंडर देने की भी बात कही.

सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा आपको याद होगा कि जब 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी हुई थी, तो गोंडा को देश के सबसे गंदे शहरों में गिना गया था. भाइयों और बहनों आज 2 नवंबर है, 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान, तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. हमने राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाईं; बल्कि, हमने उन पर फूलों की वर्षा की और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया. उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास लगातार आगे बढ़ रहा है और 7 नवंबर को होने वाले पांचवें दीपोत्सव की रोशनी गोंडा तक पहुंचेगी.

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि करीब 10 साल पहले गोंडा रेलवे स्टेशन से देवीपाटन शक्तिपीठ पहुंचने में ढाई से तीन घंटे लगते थे. सड़कों की हालत खराब थी, असुरक्षा का माहौल था और विकास कार्य ठप पड़े थे. गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती की गिनती देश के सबसे पिछड़े और गंदे जिलों में होती थी. किसानों की हालत खराब थी और बेटियों के साथ व्यापारियों की सुरक्षा भी खतरे में थी.

सपा सरकार में गरीबों के लिए कोई योजना नहीं थी- सीएम योगी

उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में गरीबों के लिए कोई योजना नहीं थी और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था. देवीपाटन मंडल में दुर्गा पूजा के पंडालों को लेकर विवाद खड़ा किया जाता था. सनातन धर्म के लोगों को पूजा की अनुमति तक नहीं मिलती थी. कांवड़ यात्रा और दूसरे त्योहारों के आयोजन में भी बाधाएं डाली जाती थीं.

सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में विकास योजनाओं का भी अपहरण हो जाता था. लखनऊ से शुरू होने वाली योजनाएं रास्ते में ही दूसरी जगह भेज दी जाती थीं. उन्होंने गोंडा में नकल माफिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी पिछली सरकार पर निशाना साधा. योगी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय लाने में भी ऐसे लोगों ने बाधा पैदा की, जिन्हें अपना धंधा बंद होने का डर था.

समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खाद्यान्न घोटाले हुए- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खाद्यान्न घोटाले हुए और प्रदेश में दंगे व कर्फ्यू का माहौल रहता था. उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और धार्मिक आयोजनों को लेकर किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाती.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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