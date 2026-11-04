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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा- 'उनके लिए परिवार ही प्रदेश था'

CM योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा- 'उनके लिए परिवार ही प्रदेश था'

सीएम योगी ने कहा कि आधुनिक तकनीक इस सांस्कृतिक संगम को और भव्य बना रही है. इससे नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली विरासत से जुड़ रही है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Nov 2026 09:59 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. सीएम योगी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि साल 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोगों की सांस्कृतिक सोच सैफई महोत्सव में अपने परिवार का वैभव दिखाने तक सीमित थी. श्री अयोध्या जी की महान विरासत उनकी प्राथमिकता में नहीं थी. उनके लिए परिवार ही प्रदेश था, जबकि हमारी सरकार के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है.

सीएम योगी ने अयोध्या के दीपोत्सव को भारत और दुनिया के बीच एक अद्भुत सांस्कृतिक रामसेतु बताया. उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत विभिन्न देशों के कलाकार अपनी भाषा और परंपराओं के माध्यम से रामकथा को जीवंत करते हैं. अलग-अलग संस्कृतियों की धाराएं अयोध्या में आकर एक ही रामत्व में समाहित हो जाती हैं.

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सीएम योगी ने कहा कि आधुनिक तकनीक इस सांस्कृतिक संगम को और भव्य बना रही है. इससे नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली विरासत से जुड़ रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को नया गौरव दिया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दीपोत्सव केवल दीपों का उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था, आधुनिक तकनीक और भारत की सनातन विरासत का संगम बन चुका है. इसकी आभा पूरी दुनिया तक पहुंच रही है. पोस्ट के अंत में उन्होंने 'जय जय श्री राम' लिखा.

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Published at : 04 Nov 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Yogi Adityanath
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