हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभगवा वस्त्रों में सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सियासी हस्तियों और निवेशकों से की मुलाकात

CM Yogi Adityanath Singapore Visit: सीएम योगी अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर दौरे पर पहुंच गए हैं. इस दौरान वो यूपी में निवेश के लिए सियासी और उद्योग जगत की हस्तियों से मुलाक़ात करेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 07:34 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का चार दिवसीय दौरान शुरू हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सिंगापुर पहुंच गए हैं. सीएम योगी ने भगवा वस्त्रों में विदेश की धरती पर कदम रखा है. उनके इस दौरे को यूपी में निवेश और रोज़गार की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. 

सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा यूपी में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के लिहाज़ से बेहद अहम है. सीएम योगी इस दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाक़ात करेंगे. सिंगापुर में सियासी हस्तियों और निवेशकों से मुलाक़ात करेंगे. इसके अलावा वो 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से यूपी में निवेश पर चर्चा करेंगे. 

सिंगापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भारत की राजदूत डॉ शिल्पा अंबुले से मुलाक़ात करेंगे. टेमासेक के चेयरमैन टीम ची ही, जीआईसी के सीईओ लिए चो किआट, डीबीएस बैक सीईओ के साथ उनकी मुलाक़ात करेंगे. इसके अलावा तकनीकि शिक्षा संस्थान का दौरा भी करेंगे.

Published at : 23 Feb 2026 07:31 AM (IST)
UP NEWS Yogi Adityanath
