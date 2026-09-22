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सीएम की अपीलः पिछली सरकारों से तुलना कीजिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाइए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर युवा का भाव राष्ट्र प्रथम होना चाहिए. डबल इंजन सरकार युवा ऊर्जा को प्लेटफॉर्म दे रही है. हर क्षेत्र में युवा शक्ति समेत सभी वर्गों के लिए कार्य हुए हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Sep 2026 10:28 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की क्रांतिधरा पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 'युवा संवाद' कार्यक्रम में स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हमने सत्ता संभालते ही युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों को लेकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई. अब तक 9.50 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है. परसों से फिर मिशन रोजगार शुरू हुआ है. मंगलवार सुबह फिर ढाई हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे. छह महीने में एक लाख युवाओं को नौकरी देंगे. यह क्रम अनवरत चलेगा.

सीएम योगी ने तंज कसा कि मुझसे प्रश्न वो लोग पूछ रहे हैं, जिनके शासन में एक भी भर्ती साफ-सुथरी नहीं थी. विज्ञापन निकलते ही महाभारत के रिश्ते (चाचा-भतीजे, भाई, मामा) वसूली करने निकल पड़ते थे. थाने-तहसीलें बिक जाती थीं. सपा शासन के समय जिसने परीक्षा भी नहीं दी, ऐसे लोगों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया. यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की एक परीक्षा ऐसी हुई, उसमें 86 में से 56 एक ही जाति के थे. उसका टॉपर वह हुआ, जो हाईस्कूल-इंटर, स्नातक में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ. बाकी की शिक्षा भगवान भरोसे हुई. अयोग्य व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया गया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हर युवा का भाव राष्ट्र प्रथम होना चाहिए. डबल इंजन सरकार युवा ऊर्जा को प्लेटफॉर्म दे रही है. हर क्षेत्र में युवा शक्ति समेत सभी वर्गों के लिए कार्य हुए हैं. उन्होंने आह्वान किया कि पिछली सरकारों से तुलना कीजिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाइए. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपकी शिक्षा कितना धनार्जन कराती है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण का भाव पैदा करती है. सीएम ने छात्रों, युवाओं से कहा कि हर क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएं हैं. उसके अनुरूप करियर को बढ़ाइए. 

सीएम ने महाभारत, हस्तिनापुर, आजादी के दौर में मेरठ का जिक्र किया, कहा कि मेरठ ने कई दौर को अपने आंखों से देखा है. जब भारत की आजादी का आह्वान हुआ तो उप्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही. मंगल पांडेय ने बैरकपुर में जो चिंगारी जलाई, मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उस चिंगारी ने दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया था. झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर में नाना साहेब, तात्या टोपे ने इस आंदोलन को बढ़ाया. उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा कस्बा और जनपद नहीं था, जहां भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गूंज न उठी हो. हमारी एकता ने ब्रिटिश ताकत की चूलें हिला दी थीं.

सीएम ने कहा कि आजाद भारत में मेरठ ने वह दौर भी देखा है, जब दंगे यहां की नियति बन गए थे. सीएम ने प्रदेश भर से लूटे व चोरी किए गए वाहनों को स्क्रैप किए जाने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2017 में हमारे सामने वाहन चोरी के मामले आए तो हमने कहा कि वाहन कहां जा रहे हैं, पता चला कि मेरठ मे कट रहे हैं. हमने प्रशासन से कहा कि बुलडोजर का स्टेयरिंग ऐसे घुमाओ कि यह कारोबार बंद हो, फिर यहां चोरी के वाहन कटने बंद हुए. मेरठ अब 12 लेन के एक्सप्रेसवे, नमो भारत रैपिड रेल के साथ जुड़ गया. 

सीएम ने कहा कि यूपी में साढ़े 9 साल में दंगा नहीं हुआ. मैंने पुलिस वालों से कहा कि मॉकड्रिल का प्रदर्शन ही कर दो ताकि दंगाई भूल न जाएं कि कार्रवाई कैसी होती है. अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए माता-पिता चिंतित नहीं होते हैं. 2017 के पहले हर मां-पिता को चिंता होती थी कि पश्चिमी उप्र में बच्चों को कैसे पढ़ाएं. 2017 के चुनावी अभियान का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि मेरा पहला कार्यक्रम बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद में था. पहली सभा में बोलने खड़ा हुआ तो कुछ लोग मेरे पास आए और बोले कि कुछ ऐसा-वैसा मत कह दीजिएगा. हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो दंगे बंद होंगे, बेटी सुरक्षित होगी. अच्छी शिक्षा मिलेगी. लोग देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा है, तब ताली बजाते थे. मैंने कहा कि कम से कम ताली तो खुलकर बजा दो. उस समय ताली बजाने में भी लोगों को डर लगता था. 

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यूपी को बीमारू कहा जाता था. यहां कोई आना नहीं चाहता था. यहां से पलायन होता था. अब यहां पलायन, दंगा, कर्फ्यू, चोरी के वाहन की बिक्री बंद हो गई. अब हर व्यक्ति पसंद के अनुरूप संस्थान व रोजगार का चयन कर सकता है. हमने मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया. ओडीओपी में खेल उत्पाद की ब्रांडिंग करके उसे पहचान दी. अब किसान खुशहाल है, उसे चिंता नहीं है कि बेटी की शादी के लिए गन्ना मूल्य का भुगतान होगा कि नहीं होगा. सरकार अब गन्ना मूल्य भुगतान की गारंटी दे रही है. सरकार ने 2017 से 2026 के बीच 3.30 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया. 

सीएम ने कहा कि अब बिचौलिए समाप्त हो गए. अब 100 में से 15 पैसा नीचे नहीं जाता, बल्कि मोदी जी ने जनधन, मोबाइल व डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पूरे 100 रुपये लाभार्थी के खाते में जाते हैं. एक भी पैसा इधर-उधर नहीं हो सकता. पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने तकनीक की ताकत का अहसास कराया है. 

सीएम ने कहा कि जब हम लोग सांसद थे तो कनेक्शन के 10-10 कूपन मिलते थे. कुछ लोग कूपन बेचने के लिए बदनाम हो गए थे. कांग्रेस की बेचने की प्रवृत्ति थी. उन लोगों की मानसिकता गलत थी तो उन्होंने चोरी करना सिखाया, लेकिन अटल जी प्रधानमंत्री बने तो टेलीकॉम क्षेत्र में रिफॉर्म किया. भारत इस क्षेत्र में बढ़ चुका है. स्मार्टफोन का श्रेय अटल जी व डिजिटल क्रांति का श्रेय मोदी जी को जाता है. दोनों के कार्य करने की नीयत और निर्णय लेने की क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी. 

सीएम ने परोक्ष रूप से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि हर कार्य को नकारात्मक भाव से देखने वाला युवा नहीं हो सकता. युवा का भाव सकारात्मक होता है. उसका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए. भारत की युवा शक्ति ने पलायन नहीं किया, चुनौती को समस्या नहीं माना बल्कि समाधान का रास्ता निकाला. सीएम ने श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह का भी जिक्र किया. राक्षसों को नेस्तनाबूद करने के राम के संकल्प को बताया और कहा कि श्रीकृष्ण ने कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को मुक्ति दिलाई. श्रीकृष्ण ने कहा कि मुरली वृंदावन में बजेगी, मथुरा में सुदर्शन से काम चलाना पड़ेगा. 

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में महीनों कर्फ्यू लगा रहता था. दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित किया जाता था, लेकिन अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिससे पाकिस्तान के आका भी कांप उठते हैं. यूपी के पास सर्वाधिक युवा वर्कफोर्स है. सभी ने बदलते भारत के साथ बदलते यूपी को देखा है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही विकास और विरासत का सम्मान है. मेरठ से 40-45 मिनट में दिल्ली की दूरी तय की जा सकती है. हमारे जनप्रतिनिधि अब गंगा एक्सप्रेसवे से साढ़े तीन घंटे में लखनऊ पहुंचते हैं. यह गति प्रगति का आधार है. 

सीएम ने कैराना के पलायन का जिक्र कर वहां के व्यापारी का दर्द भी सुनाया. फिर कहा कि 2021 में मैं कैराना गया था. अब वहां लोग वापस आ चुके हैं. मैं खुद जाकर लोगों से मिला और उनकी समस्या सुनी. उस परिवार की बेटी ने अपना दर्द बताया. यूपी में अब कैराना, सहारनपुर से सोनभद्र, बिजनौर से बलिया तक हर जगह सुरक्षा है. पिछली सरकारों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया. हमने ओडीओपी व एमएसएमई सेक्टर को संजोया. इससे 3.25 करोड़ लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिला. सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण मिला तो 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए. 15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई. हर क्षेत्र में यूपी में निवेश आए. पिछली सरकारों ने एक जिला-एक माफिया दिया. हमने एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज दिया.

सीएम ने युवाओं से कहा कि तकनीक से भागिए नहीं. उसके अनुरूप खुद को न ढालिए, बल्कि अपने अनुरूप उसे ढालिए. क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, एआई समेत हर फील्ड को टटोलिए, क्योंकि आपके पास संभावनाएं हैं. अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कजिए. विरासत, मातृभूमि, पूर्वजों, राष्ट्रनायकों, तीर्थों, बड़ों-गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, यह आपको ज्ञानवान और चुनौतियों से जूझने का जज्बा देगा. सपनों को साकार करने की तैयारी कीजिए, डबल इंजन सरकार आपके लिए पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रही है. 

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. अतुल कृष्ण आदि मौजूद रहे.

Published at : 22 Sep 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath
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