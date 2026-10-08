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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्यमंत्री योगी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने काशी कोतवाल और बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन-पूजन

मुख्यमंत्री योगी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने काशी कोतवाल और बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन-पूजन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा  सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर आरती की.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Oct 2026 02:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया. दोनों मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का पूजन-अर्चन कर राष्ट्र के सुख, समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा  सबसे पहले काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर आरती की. इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में जाकर  जलाभिषेक किया और षोडशोपचार पूजन कर लोक कल्य़ाण की कामना की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में मौजूद बच्चों को स्नेह के साथ चॉकलेट दी.

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Published at : 08 Oct 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
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