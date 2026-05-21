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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में भीषण गर्मी पर CM योगी अलर्ट, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश

UP में भीषण गर्मी पर CM योगी अलर्ट, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष इंतजाम के निर्देश

UP Weather Update: मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी जगह मजदूरों को थकावट, निर्जलीकरण और लू से बचाने के इंतजाम किये जाएं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 21 May 2026 12:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. ज्यादातर जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है. भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें और  डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग के साथ ही सभी एजेंसियां पूर्ण सतर्कता से काम करें.

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी जगह मजदूरों को थकावट, निर्जलीकरण और लू से बचाने के इंतजाम किये जाएं.

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हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए हों विशेष इंतजाम 

सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के त्वरित इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही सीएम योगी ने जनता से लू से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें. लोगों को सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कोई लापरवाही न बरती जाए जिससे आग लगने का खतरा हो.

मौसम विभाग की चेतावनी 

उधर मौसम विभाग ने यूपी समेत पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है. अगले एक सप्ताह तक पश्चिमी यूपी में 21-26 मई और पूर्वी यूपी में 23 मई तक हीट वेव और सीवियर हीट वेव की चेतावनी जारी की है. बांदा में तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है. पूरा पूरा बुन्देलखन झुलस रहा है.जबकि प्रयागराज का तापमान भी 44 से 45 डिग्री के मध्य बना हुआ है.

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Published at : 21 May 2026 12:31 PM (IST)
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