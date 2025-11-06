सीतामढ़ी की चुनावी सभा में CM योगी बोले- 'बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई'

बिहार के सीतामढ़ी की परिहार विधानसभा में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बिहार के अंदर पहले चरण के मतदान ने साबित कर दिया है, कांग्रेस, RJD और उनके सहयोगियों के लिए बिहार में कोई स्थान नहीं है.

वहीं एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते हुए सीएम योगी ने कहा कि आप इनको विजयी बनाकर भेजेंगे तो जैसे यूपी के अंदर माफिया आज पस्त है और नौजवान मस्त हैं. बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है. जो खानदानी माफिया हैं इनको तो पक्का तय है कि अब इनकी हालत पतली होने वाली है जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी.

सीएम योगी ने परिहार विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि "आज मैं आपके बीच यह पूछने आया हूँ कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार के युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार की पहचान को कलंकित किया? बिहार को वो युवा चाहिए जिनकी अपनी बुद्धि हो, अपनी प्रतिभा हो. बिहार के युवा दुनिया में जहाँ भी गए, उन्होंने अपनी बुद्धि, मेधा, प्रतिभा और पहचान से समाज को लाभान्वित किया. लेकिन बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा करने वाली राजद और कांग्रेस फिर से छलावा करने की कोशिश कर रही हैं. हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और राजद को अब मौका नहीं मिलेगा."

बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है. अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा. बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने की कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा.

बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है- सीएम योगी

बिहार की रैली में सीएम योगी ने कहा कि आपने देखा होगा कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है. इन 11 सालों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है. रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है. बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेस है.

समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा आप याद करिए यह कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं. आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था. इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी. बहनों और भाइयों हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे. हम आएंगे लाठी गोली खाएंगे और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना कोई संदेह है क्या और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है. यह काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा.