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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM धामी ने देहरादून में किया औचक निरीक्षण, घटनास्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार

CM धामी ने देहरादून में किया औचक निरीक्षण, घटनास्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार

Pushkar Singh Dhami News: मुख्यमंत्री को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक करनी थी. आमतौर पर ऐसी बैठकों में अधिकारी आंकड़े पेश करते हैं. लेकिन सीएम धामी बैठक से पहले ही जाखन पहुंचे और मुआयना किया.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Apr 2026 11:09 AM (IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'शिकायत आती है, फाइल बनती है, नोट लिखे जाते हैं और फिर कहीं दब जाती है'. इस रवायत को तोड़ते हुए कुछ अलग किया. सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज एक आम नागरिक की शिकायत की पड़ताल करने वे खुद बिना किसी लाव-लश्कर के देहरादून के जाखन इलाके में जा पहुंचे. 

जाखन निवासी विवेक मदान ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराया था कि राजपुर रोड पर पहले मेहनत और पैसे खर्च कर फुटपाथ बनाया गया, लेकिन बाद में यूपीसीएल ने बिजली की अंडरग्राउंड लाइन बिछाने के लिए उसी फुटपाथ को खोद डाला. 

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शिकायत में कहा गया कि काम हो गया, लाइन बिछ गई, मगर मिट्टी का भरान ठीक से नहीं किया गया. नतीजा यह कि फुटपाथ की टाइलें धंस गईं, जगह-जगह उखड़ गईं और राहगीरों के लिए वह फुटपाथ किसी काम का नहीं रहा. शिकायत दर्ज तो हो गई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला.

शिकायत के बाद मैदान पर उतरे सीएम धामी

शुक्रवार (17 अप्रैल) को मुख्यमंत्री को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक करनी थी. आमतौर पर ऐसी बैठकों में अधिकारी आंकड़े पेश करते हैं. शिकायतें निस्तारित दिखाई जाती हैं और बात आगे बढ़ जाती है. लेकिन धामी ने बैठक से पहले ही तय कर लिया कि पहले जमीनी हकीकत देखेंगे, फिर बैठेंगे. वे सीधे जाखन पहुंचे और शिकायतकर्ता विवेक मदान को साथ लेकर पूरे इलाके का मुआयना किया.

अधिकारियों को दिखाई असली तस्वीर

मुख्यमंत्री ने वहीं खड़े होकर अपने मोबाइल फोन से अधिकारियों को वीडियो कॉल किया और कैमरा फुटपाथ की बदहाली की तरफ घुमा दिया. जो तस्वीर सामने आई, उसने साफ कर दिया कि शिकायत बेबुनियाद नहीं थी.

मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से सीधे कहा कि यह काम का तरीका नहीं है. उन्होंने यह भी इशारा किया कि कहीं-कहीं अंडरग्राउंड हुई बिजली की लाइनें अभी भी ऊपर दिख रही हैं, जो राहगीरों के लिए खतरनाक हो सकती हैं.

सीएम धामी की दो टूक

सीएम धामी ने दो टूक कहा कि अगर विभाग आपस में तालमेल के साथ काम नहीं करेंगे, तो एक ही जगह बार-बार खुदाई होगी. इससे जनता परेशान होती है और सरकारी पैसे की बर्बादी भी होती है. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि यदि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की शिकायतें हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए और इसके लिए पूरे राज्य में एक व्यापक अभियान चलाया जाए. 

धामी ने यह भी कहा कि आगामी दौरों पर वे इसी तरह औचक निरीक्षण करते रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों और इलाके के निवासियों से भी सीधी बातचीत की और उनकी परेशानियां सुनीं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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