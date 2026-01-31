हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तराखंड के 42 बड़े प्रोजेक्ट की हो रही रोजाना निगरानी, CM धामी बोले- प्रगति पोर्टल बना गेमचेंजर

Dehradun News: साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये की 15 अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति के माध्यम से की जा रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 31 Jan 2026 08:10 AM (IST)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में ‘प्रगति पोर्टल’ की भूमिका को अहम बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके तहत वर्तमान में राज्य में 1.22 लाख करोड़ रुपये की 15 अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है.

वर्ष 2015 में बनाए गए केंद्र सरकार के 'प्रो एक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' (प्रगति) पोर्टल विषय पर यहां पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परियोजनाओं, योजनाओं एवं जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान के लिए बनाए गए इस पोर्टल की वजह से विकास की योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरती हैं.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये की 15 अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति के माध्यम से की जा रही है.

42 में से 10 योजनाएं पूरी हो चुकीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 में से अब तक 10 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और 32 अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है. चार धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है जिनकी प्रतिदिन समीक्षा प्रगति पोर्टल के माध्यम से हो रही है. उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है और इसमें प्रगति पोर्टल की अहम भूमिका है.

भागीरथी योजना में दिक्कतों को दूर किया जा रहा

भागीरथी इको सेंसेटिव जोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रही अड़चनों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस चुनौतीपूर्ण परेशानी को दूर करने के प्रयास करने में जुटी हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और राज्य की आर्थिक प्रगति को नयी गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26' के तहत उत्तराखंड के लिए 734 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि तथा शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.

सीएम धामी ने कहा कि इस दोहरी सौगात के साथ चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र द्वारा उत्तराखंड को इस योजना के अंतर्गत दी गई कुल सहायता अब 1,806.49 करोड़ रुपये हो गयी है. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया.

Published at : 31 Jan 2026 08:10 AM (IST)
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Pragati Portal Review
