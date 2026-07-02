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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSHAHRANPUR NEWS: पांच सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के प्रंसिपलों को सीएम का सम्मान, किताब-कॉपी पाकर बच्चों के खिले चेहरे

SHAHRANPUR NEWS: पांच सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के प्रंसिपलों को सीएम का सम्मान, किताब-कॉपी पाकर बच्चों के खिले चेहरे

UP EDUCATION: मुख्यमंत्री योगी ने सहारनपुर में 'स्कूल चलो अभियान' 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है. इस दौरान सीएम योगी ने पांच सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का सम्मानित किया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 02 Jul 2026 10:48 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल के बच्चों को अपने हाथों से किताब-कॉपी, बैग, स्टेशनरी किट वितरित किए, जिसको पाकर नौनिहालों के चेहरे खिल उठे. इस दौरान जब मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा कि स्कूल आओगे, इस पर सभी बच्चों ने मुस्कुराकर स्कूल आने का वादा किया. इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों के नवाचार को भी जाना. सीएम ने मंच से प्रदर्शनी में शामिल बच्चों के आत्मविश्वास की भी सराहना की. साथ ही परिषदीय विद्यालयों की बच्चियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की. सीएम ने प्रदर्शनी स्थल और मंच पर बच्चों से संवाद किया तथा उन्हें चॉकलेट भी दीं. 

भोजन मंत्र के उपरांत बच्चों ने किया भोजन 

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की परियोजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने हाथ से भोजन परोसा. इसमें प्रदेश सरकार के मंत्रियों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम योगी का साथ दिया. साथ ही बच्चों ने भोजन ग्रहण करने से पहले मंत्रपाठ किया. इतना ही नहीं प्रदेश के मुखिया को अपने लिए भोजन परोसते देखकर बच्चे आह्लादित हो उठे.

सीएम योगी ने नन्हे-मुन्नों से किया परिचय

इस दौरान सीएम योगी ने क्लासरूम का भी जायजा लिया है. उन्होंने एक-एक कर सभी बच्चों से नाम पूछा और उनसे बातचीत की. ऐसे में बच्चे भी सीएम को अपने बीच पाकर खुशी से उनसे बातचीत करते रहे. बच्चों ने सीएम के प्रश्नों के बालसुलभ निश्छल उत्तर दिए तो सभी खिलखिला उठे. मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रशंसा कर उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें चॉकलेट भी दीं.

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बच्चों का कराया अन्नप्राशन 

बता दें मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल नन्हे-मुन्नों का अन्नप्राशन भी कराया. यह आयोजन विपरीत मौसम के कारण क्लास रूम में ही किया गया. सीएम योगी ने बच्चों को चंदन/टीका लगाकर खीर खिलाई और उपहारस्वरूप उन्हें खिलौने भी दिए, और जिन बच्चों का अन्नप्राशन हुआ, वे सीएम की गोद में भी खेले.

मुख्यमंत्री के हाथों 5 बच्चों को मिली कॉपी-किताबें, बैग व स्टेशनरी किट 

साक्षी - कक्षा-1, पीएम श्री विद्यालय, बडढ़ा खेड़ा विकास क्षेत्र सरसावा 
आरव - कक्षा-1, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, सढौली हरिया विकास क्षेत्र रामपुर मनिहारान
लव्यांश - कक्षा-1, उच्च प्राथमिक विद्यालय, इस्माइलपुर विकास क्षेत्र पुंवारका
अस्मिता - कक्षा-1, प्राथमिक विद्यालय, पानसर विकास क्षेत्र मुजफ्फराबाद
रविंद्र - कक्षा-4, पीएम श्री विद्यालय, दलहेडी विकास क्षेत्र नानौता 

5 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का सम्मान 

इंदु बेस - इंचार्ज प्रधानाध्यापक - उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुतुबपुर लबडोला विकास क्षेत्र नागल
कुलदीप अरोड़ा - प्रधानाध्यापक - प्राथमिक विद्यालय, सरसावा नंबर-1 विकास क्षेत्र सरसावा
अश्वनी कुमार शर्मा - इंचार्ज प्रधानाध्यापक - प्राथमिक विद्यालय, तबर्रकपुर विकास क्षेत्र गंगोह
राज सिंह - इंचार्ज प्रधानाध्यापक - प्राथमिक विद्यालय, घान्ना खंडी विकास क्षेत्र पुंवारका
मोहिनी पाल - इंचार्ज प्रधानाध्यापक - कंपोजिट विद्यालय, खिड़का जुनारदार विकास क्षेत्र मुजफ्फराबाद

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Published at : 02 Jul 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
UP Education YOGI ADITYANATH SHAHRANPUR NEWS
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