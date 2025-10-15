CM पुष्कर सिंह धामी बोले- 'अर्बन नक्सल गैंग बना रहे हैं जिहादी माहौल, नहीं होने देंगे कामयाब'

उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग की एंट्री हो गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक मंच से अर्बन नक्सल गैंग को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग के लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े.

दरअसल प्रदेश के युवाओं को नौकरियां देने के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से संबोधन देते हुए कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है और आगे भी लेती रहेगी.

छात्र आन्दोलन को अर्बन नक्सल से जोड़ा

इसी संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में आठ दिनों तक चले छात्र आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल गैंग को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए संकल्प के साथ काम कर रही है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सल गैंग राज्य में जिहादी मानसिकता पनपाने का काम कर रहे हैं, और सरकार उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े.

विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप

मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जब मीडिया ने उनसे अर्बन नक्सल गैंग को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में तेज़ी से विकास कार्य हो रहे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विकास के विरोधी हैं और अनावश्यक रूप से इन कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं.

विवाद शुरू होने की आशंका

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अर्बन नक्सल गैंग पर दिया गया यह बयान अब उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ गया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार विकास के रास्ते में किसी को भी रुकावट नहीं बनने देगी. अब देखना यह होगा कि इस बयान पर विपक्ष का क्या रुख सामने आता है.