'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ', CM धामी की पदयात्रा में उमड़ी भीड़

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में हिस्सा लिया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे. मुख्यमंत्री के श्रीनगर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. पदयात्रा से लेकर जनसभा तक कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. पूरे शहर में कार्यक्रम को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल नजर आया.

श्रीनगर की सड़कों पर दिखा उत्साह, CM धामी का भव्य स्वागत

श्रीनगर में आयोजित पदयात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए. पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और अराजकता के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया. इस आयोजन में सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

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लोकतंत्र की मजबूती और सुशासन पर दिया जोर

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ कार्यक्रम के तहत आयोजित जनसभा में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, जनभागीदारी बढ़ाने और सुशासन के महत्व पर जोर दिया गया. पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और अराजकता के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया.

श्रीनगर में आयोजित इस पदयात्रा के जरिए बीजेपी ने लोकतंत्र और जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया. मुख्यमंत्री धामी की भागीदारी और कार्यकर्ताओं की सक्रियता इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहे. पदयात्रा में स्थानीय लोगों की भागीदारी ने कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप दिया. कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आया.

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