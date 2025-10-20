ग्रेटर नोएडा: नाली विवाद में खूनी खेल, ताबड़तोड़ फायरिंग में रिटायर्ड CISF जवान और युवक की मौत

ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के सेथली गांव में नाली के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी अजयपाल (55) और 22 वर्षीय युवक दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना हुआ है. गौरतलब है कि सेथली गांव में दो दिन पहले प्रिंस और दीपांशु पक्ष के बीच नाली के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था.

क्या है पूरा मामला?

सोमवार (20 अक्टूबर) सुबह प्रिंस पक्ष के कुछ लोग बाहरी साथियों के साथ गांव पहुंचे और दीपांशु पक्ष पर अचानक गोलियां चला दीं. गोलियों की आवाज सुनते ही गांव में भगदड़ मच गई. इस दौरान अजयपाल, जो सीआईएसएफ से रिटायर थे, और दीपांशु को गोलियां लगीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विवाद पहले ही थाने में बताया गया था, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई.

मौके पर पहुंची पुलिस

वहीं तुरंत सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. जारचा थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं.

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है.