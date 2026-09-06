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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचित्रकूट: CM योगी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वे, पीड़ितों से जाना हाल

चित्रकूट: CM योगी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वे, पीड़ितों से जाना हाल

चित्रकूट में मंदाकिनी की बाढ़ से 36 गांव प्रभावित हैं. सीएम योगी ने हवाई सर्वे के बाद रामघाट पहुंचकर नुकसान देखा, पीड़ितों से बातचीत की और राहत-बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Sep 2026 01:23 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (6 सितंबर 2026) को बाढ़ प्रभावित चित्रकूट पहुंचे. दोपहर करीब 12:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर देवांगना एयरपोर्ट पर उतरा. उनके साथ जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे. एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी के उफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और इसके बाद सीधे रामघाट पहुंचे.

रामघाट पहुंचकर सीएम योगी ने बाढ़ से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने प्रभावित व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली और प्रभावित लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए.

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क्षतिग्रस्त तुलसीदास प्रतिमा देखकर जताई चिंता

रामघाट का जायजा लेते समय मुख्यमंत्री संत तुलसीदास की बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुई प्रतिमा के पास भी रुके. प्रतिमा की स्थिति देखकर उन्होंने चिंता जताई. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रतिमा के जीर्णोद्धार और उसकी सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली. बाढ़ के तेज पानी से रामघाट क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है.

36 गांव प्रभावित, राहत शिविर जाएंगे सीएम

मंदाकिनी नदी के उफान से चित्रकूट जिले के 36 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. कई कच्चे और पक्के मकानों के क्षतिग्रस्त होने के साथ किसानों की खरीफ की फसलें भी पानी में डूब गई हैं. मुख्यमंत्री ने सीतापुर रैन बसेरा में बनाए गए राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मुला की. रामायण प्रेक्षागृह में राहत सामग्री की किट भी वितरित करने का कार्यक्रम है.

बाढ़ को देखते हुए रामघाट पर जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया गया है. नाव, मोटरबोट और जाल के जरिए घाट क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन का फोकस प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने और किसी भी अनहोनी को रोकने पर है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 06 Sep 2026 01:23 PM (IST)
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