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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'गठबंधन न होने की स्थिति में...'

UP चुनाव: चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'गठबंधन न होने की स्थिति में...'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा हमारी पार्टी सभी 403 सीटों के लिए तैयारी कर रही है. हमलोग उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे. गठबंधन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Sep 2026 05:53 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए तैयार है. हालांकि गठबंधन को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है. उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एलजेपी (R) सभी 403 सीटों के लिए तैयारी कर रही है. गठबंधन न होने की स्थिति में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "हमने इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है और यह तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी. गठबंधन का क्या स्वरूप होगा या नहीं होगा, इस पर कमेंट करना जल्दबाजी होगी. लेकिन इतना जरूर है कि हमलोग उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे.''

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अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ा तो LJPR तैयार- चिराग पासवान

उन्होंने आगे कहा, ''हमारी पार्टी सभी 403 सीटों के लिए तैयारी कर रही है. यकीनन अगर गठबंधन होता है, तो हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, और अगर अकेले भी लड़ना पड़ा, तो हमारी पार्टी इसके लिए तैयार है."

युवाओं का समर्थन मिल रहा है- चिराग पासवान

चिराग पासवान ने ‘यूथ बोले तो’ कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''युवाओं का समर्थन मिल रहा है. वो तस्वीरें, वीडियो सभी ने देखे होंगे, प्रयागराज में जिस तरीके से भारी संख्या में युवा उपस्थित थे, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी और संगठन को भरपूर साथ मिल रहा है.'' 

‘यूथ बोले तो’ कार्यक्रम में शामिल थे चिराग पासवान

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रविवार (28 सितंबर) को प्रयागराज में परेड मैदान ‘यूथ बोले तो’ कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने युवाओं को जोड़ने की कोशिश की. चिराग पासवान ने युवा आयोग के गठन कराने की भी बात कही. इसके साथ ही उन्होंने पढ़े लिखे युवाओं से राजनीति में आने की अपील की. साथ ही कहा कि संवाद से ही समाधान निकलता है.  इस दौरान उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी चिंता जताई. साथ ही युवाओं के अधिकार को लेकर खुलकर चर्चा करने की जरूरत पर जोर दिया.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 29 Sep 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan UP NEWS UP Elections 2027
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