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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP की 403 सीटों पर चिराग पासवान की तैयारी, NDA से जल्द होगी बात

UP की 403 सीटों पर चिराग पासवान की तैयारी, NDA से जल्द होगी बात

चिराग पासवान ने एक बार यूपी चुनाव लड़ने की बात दोहराई है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तैयारी सभी 403 सीटों पर चल रही है.जल्द ही गठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत होगी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 08 Oct 2026 08:42 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर दोहराया उनकी पार्टी यूपी चुनाव को लेकर गंभीर है और 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी की तैयारी है. NDA गठबंधन में सीटों के सवाल पर कहा कि जल्द हमारी-बातचीत होगी.

चिराग पासवान अपने पिता राम विलास पासवान की छठी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों की मांग पर और उत्तर प्रदेश कैडर की मांग पर उत्तर प्रदेश में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है. उसके पहले जयंती भी मनाई गई ,आने वाले दिनों में पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा. इस दौरान चिराग पासवान ने अपने पिता को याद करते हुए कहा उनके पिता इतना जल्दी चले जाएंगे उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज उनकी छठी पुण्यतिथि है. 

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इसलिए यूपी पर नजर 

चिराग पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश से उनके पिता का बेहद ज्यादा लगाव था.चूंकि  उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है. इसलिए यहां की सक्रियता अधिक है. उन्होंने कहा कि यूपी में लंबे समय से पार्टी संगठन कम कर रहा है और संगठन के लोगों की भारी मांग पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है. रामविलास पासवान दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों में उनके संबंध थे. इसलिए सभी को आज आमंत्रित किया गया है.

403 सीटों पर तैयारी 

चिराग पासवान ने 2027 चुनाव को लेकर चल रही तैयारी पर कहा कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं. अभी संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में हम चुनाव लड़ेंगे. 

गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अभी कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगले 1 से 2 महीनों में गठबंधन पर हमारी बातचीत होगी. बाकी हमारी तैयारी सभी 403 सीटों पर है. इसके साथ ही मौजूदा गठबंधन में सीट न मिलने पर इंडिया ब्लॉक की तरफ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उनकी बातचीत होने बची है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं वह कह सकते.

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Published at : 08 Oct 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan UP NEWS
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