उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी यूपी में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने जा रहे हैं. चिराग पासवान 4 दिसंबर से प्रदेश में 'चौखट-चौखट चिराग' यात्रा की शुरुआत करेंगे. यात्रा का पहला चरण पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में आयोजित होगा.

इस यात्रा के जरिए चिराग पासवान दलितों, वंचितों, गरीबों और कमजोर वर्गों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करेंगे. सड़क मार्ग से होने वाली इस यात्रा में वे अलग-अलग जिलों में जनसंपर्क और सभाओं के जरिए लोगों की समस्याएं सुनेंगे. पार्टी का उद्देश्य इन वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पैठ बढ़ाने के साथ संगठन को मजबूत करना है.

4 से 7 दिसंबर तक पूर्वांचल में चिराग का प्रवास

यात्रा के पहले चरण का कार्यक्रम चार से सात दिसंबर तक निर्धारित किया गया है. इस दौरान चिराग पासवान गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर और चंदौली में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

दरअसल, चार दिसंबर को चिराग पासवान गोरखपुर पहुंचेंगे. यहां से कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन करेंगे. इसके बाद पडरौना के सुभाष चौक पर जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे. रात में देवरिया में प्रवास करेंगे. वहीं पांच दिसंबर को देवरिया में जनसंपर्क के बाद बलिया के शहीद पार्क चौक पर कार्यक्रम करेंगे. रात में मऊ में रुकेंगे.

इसी तरह छह दिसंबर को मऊ के सदर चौक पर कार्यक्रम के बाद गाजीपुर पहुंचेंगे. यहां स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज और मिश्र बाजार में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. रात में चंदौली में प्रवास करेंगे, जबकि सात दिसंबर को चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में नव-संकल्प सभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद शाम 5:15 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे.

2027 के लिए यूपी में संगठन विस्तार पर नजर

चिराग पासवान की ‘चौखट-चौखट चिराग’ यात्रा उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन विस्तार पर काम कर रही है और नए राजनीतिक आधार तैयार करने की रणनीति जिसमे खास तौर पर दलित, वंचित और कमजोर वर्ग पार्टी के प्रमुख संपर्क समूह हैं. यात्रा के जरिए पार्टी इन वर्गों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी.

अहम मानी जा रही यात्रा

गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए LJP (रामविलास) प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है. ऐसे में चिराग पासवान की यह यात्रा यूपी की राजनीति में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और अपनी राजनीतिक भूमिका मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है.