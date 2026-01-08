छिंदवाड़ा सिविल अस्पताल में लापरवाही का आरोप, इलाज के अभाव में नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा

मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के चांदामेटा सिविल अस्पताल में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात उस समय चीख-पुकार और हंगामा मच गया, जब एक दो दिन के नवजात शिशु की उपचार के अभाव में मौत हो गई. चरई निवासी योगेश यदुवंशी की पत्नी आरती ने 4 जनवरी को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया था, जिससे शादी के 4 साल बाद परिवार में खुशियां आई थीं.

परिजनों का आरोप है कि बुधवार को वे बार-बार बच्चे की छुट्टी (डिस्चार्ज) मांग रहे थे, लेकिन अस्पताल में चल रहे 'कायाकल्प' अभियान के असेसमेंट के कारण स्टाफ ने उनकी बात अनसुनी कर दी.

रात करीब 12 बजे जब बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई, तो स्टाफ नर्सों से गुहार लगाई गई, लेकिन आरोप है कि पूरा स्टाफ लेबर रूम में व्यस्त रहा और आधे घंटे तक किसी ने तड़पते हुए बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया. अंततः निजी एम्बुलेंस से छिंदवाड़ा ले जाते समय मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

अस्पताल कर्मचारियों पर गंभीर आरोप

घटना के बाद रात करीब 1 डेढ़ बजे जब परिजन बच्चे का शव लेकर वापस अस्पताल पहुंचे, तो वहां जमकर हंगामा हुआ. पीड़ित पिता योगेश ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रसव के नाम पर मैडम ने उनसे ₹3000 और आया ने ₹300 की अवैध वसूली की थी. हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को यह हिदायत दी थी कि यदि बाहर से कोई जांच टीम आए, तो वे पैसे के लेनदेन या किसी गलत इंजेक्शन की बात न बताएं.

परिजनों का गुस्सा तब और भड़क गया जब उन्होंने अस्पताल परिसर में पुलिस की 'डायल 112' को पहले से खड़े देखा. उनका आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए पहले ही पुलिस बुला ली थी.

रोगी कल्याण समिति के सदस्य अंबर चौरसिया ने भी मौके पर पहुंचकर प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली की आलोचना की और इसे क्षेत्र में बाल रोग विशेषज्ञ की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का परिणाम बताया.

मेडिकल ऑफिसर का पलटवार

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब मेडिकल ऑफिसर डॉ. रेणु सिंह को पुलिस वाहन से अस्पताल लाया गया, तो परिजनों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई. डॉ. सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया था, लेकिन स्टाफ नर्स ने उन्हें रिलीज नहीं किया और रात होने के कारण परिजन रुक गए थे. उन्होंने बताया कि दूध पिलाते समय वह श्वास नली में फंस गया होगा, जिससे स्थिति बिगड़ी.

हालांकि, पैसे लेने और लापरवाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने स्टाफ नर्स पिंकी साहू, सरिता राव और प्रसव कराने वाली नर्स वर्षा सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में भ्रष्टाचार करने वाले और लापरवाह स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. वर्तमान में इस घटना ने पूरे परासिया क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की छवि पर गहरा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.