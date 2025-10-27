हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?

कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?

Chhath Puja 2025: आस्था के महापर्व छठ पूजा के समापन चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले में सूर्योदय का क्या टाइम है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 Oct 2025 11:20 PM (IST)
Preferred Sources

लोक आस्था का महापर्व छठ देशभर में बड़े ही श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में छठ का पर्व सोमवार (27 अक्टूबर) को मनाया गया. मान्यताओं के अनुसार, खरना के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है और फिर तीसरे और चौथे दिन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन हो जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाता है. मान्यताोओं के अनुसार छठ महापर्व के दौरान जो कोई भी डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यह व्रत महिलाएं संतान की दीर्घायु, रक्षा और उन्नति की कामना से करती हैं. 

यूपी के प्रमुख शहरों में उगते सूर्य को अर्घ्य का टाइम

यूपी के प्रमुख कल (28 अक्टूबर को ) उगते सूर्य अर्घ्य को देकर छठ व्रत का समापन किया जाएगा. लखनऊ में सुबह 6 बजकर 13 मिनट पर, आगरा में सुबह 6 बजकर 25 मिनट पर, प्रयागराज में सुबह 6 बजकर 08 मिनट पर, गाजियाबाद में सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर, गोरखपुर में सुबह 6 बजकर 03 मिनट पर,  वाराणसी में सुबह 6 बजकर 03 मिनट पर, अयोध्या में सुबह 6 बजकर 05 मिनट पर, नोएडा में सुबह 6 बजकर 29 मिनट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

इसी तरह कानपुर में सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर, बुलंदशहर में सुबह 6 बजकर 27 मिनट पर, कुशीनगर में सुबह 6 बजकर 01 मिनट पर, सोनभद्र में सुबह 6 बजकर 02 मिनट पर मिर्जापुर में सुबह 6 बजकर 04 मिनट पर, बलिया में सुबह 5 बजकर 59 मिनट पर, गाजीपुर में सुबह 6 बजकर 01 मिनट पर, देवरिया में सुबह 6 बजकर 02 मिनट पर, जौनपुर में सुबह 6 बजकर 07 मिनट पर, मेरठ में सुबह 6 बजकर 28 मिनट पर सूर्य को अर्घ्य को दिया जाएगा.

चौथे दिन उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य

आपको बता दें कि छठ आस्था का महापर्व है जो चार दिनों तक मनाया जाता है. छठ पर्व के पहले दिन की शुरुआत नहाय-खाय, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा ऊषा अर्घ्य-पारण के साथ समापन से होती है. उगते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता को दर्शाता है. आइए जानते हैं आपकी शहर में कब दिया जाएगा उगते सूर्य  छठ का अर्घ्य.

Published at : 27 Oct 2025 06:36 PM (IST)
