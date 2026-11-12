छठ पर्व पर उमड़ी भीड़, वाराणसी से गाजीपुर-गोरखपुर-बिहार जाने वाली ट्रेनों का बुरा हाल

छठ महापर्व शुरू होने वाला है, इससे पहले घर से दूर देश के प्रमुख शहरों में जाकर काम करने वाले लोग इस खास मौके पर अपने घर लौटना चाहते हैं. इस दौरान दिल्ली से लेकर देश के अलग-अलग रेलवे स्टेशन पर बिहार पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है. भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है लेकिन इसके बाद भी बिहार पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है.

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान देश के प्रमुख शहर महाराष्ट्र दिल्ली गुजरात से आने वाली ट्रेन जो वाराणसी होकर गोरखपुर बिहार के लिए रवाना हो रही है उसमें यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है. खास तौर पर जनरल डिब्बे में खड़े होने तक की जगह नहीं है, कई यात्री बोगी के गेट पर भी बैठे नजर आ रहे हैं.

छठ पर्व के लिए ट्रेनों में उमड़ी भीड़

ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्री मशक्कत कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ दूर तक का सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी चुनौतियां और बढ़ती नजर आई. बातचीत के दौरान लोगों ने कहा कि यह मौका उनके लिए बेहद खास है. वह हर हाल में महापर्व छठ के लिए घर लौटना चाहते हैं. रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन जरूर चलाई जा रही है लेकिन, अधिक भीड़ होने की वजह से काफी दिक्कत हो रही है.

संयम और धैर्य के साथ सफर की नसीहत

वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जैसे ही कोई ट्रेन बिहार, गोरखपुर , पूर्वांचल के लिए पहुंचती है .यात्री अपना सामान लेकर उसमें बैठने के लिए दौड़ पड़ते हैं. इस दौरान कई बार रेलवे प्लेटफार्म पर दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों द्वारा भी लगातार लोगों से संयम और धैर्य के साथ ट्रेन में चढ़ने और सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है.