यूपी के पास चीनी का कितना स्टॉक? CM योगी आदित्यनाथ बोले- सात महीने तक...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी के स्टॉक को लेकर बड़ा दावा किया है. सीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में चीनी की कीमतों में खासा इजाफा हो रहा है. राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि राज्य के पास चीनी का सात महीने का स्टॉक है.

सीएम ने कहा कि यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है. सात महीने की चीनी हमारे पास उपलब्ध है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार के एजेंडे में किसान था ही नहीं. साल 2014-15 में हुदहुद नाम का तूफान आने पर किसानों को मुआवजे की घोषणा की गई थी लेकिन वो मुआवजा साल 2017 में हमारी सरकार के आने के बाद दिया गया था.

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सीएम ने दावा किया कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि की स्थिति में किसानों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाता है. पहले की सरकारो के एजेंडे में किसान और युवा था ही नहीं. भारत माता की जय बोलने से जय नहीं होता अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए.कैसे किसानो के आय को बढाने के उपाय कि जाए इस पर विचार होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार हमारी सरकार में यूपी में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला. 2017 से पहले गन्ना किसान तबाह था. 2009 से ही बकाया पड़ा था. बसपा और सपा ने कई चीनी मिल बंद किए. गोरखपुर में जिस चीनी मिल मात्र तीन करोड़ रुपये में बेचा था, जबकि उसकी जमीन और स्क्रैप के दाम ही बहुत ज्यादा थे.