चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन, CM धामी ने दिए निर्देश, FIR दर्ज

उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आस्था और श्रद्धा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण यात्रा को बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रदेश में चारधाम यात्रा इस समय सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालित हो रही है. सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है, ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाया गया है और आपदा सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं. इसके साथ ही डिजिटल मॉनीटरिंग के जरिए यात्रा मार्ग और धामों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें वायरल

इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो व संदेश प्रसारित किए जा रहे थे, जिनका उद्देश्य आम लोगों को भ्रमित करना और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाना था. जनपद रुद्रप्रयाग में सोशल मीडिया मॉनीटरिंग के दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन से वंचित किए जाने की झूठी जानकारी दी जा रही थी.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. थाना सोनप्रयाग में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के भ्रामक वीडियो न केवल लोगों को गुमराह करते हैं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं.

जांच में 4 से 5 संदिग्ध मिले

जांच के दौरान ऐसे 4 से 5 अन्य संदिग्ध वीडियो भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें गलत और अपुष्ट जानकारी प्रसारित की जा रही है. इन सभी मामलों की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू हैं और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं. यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर पा रहे हैं.

सीएम के तेवर हुए सख्त

मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड की आस्था, श्रद्धा और धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की 24×7 निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी भ्रामक या संदिग्ध सामग्री पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

सरकार ने प्रदेशवासियों, श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें. साथ ही, किसी भी अपुष्ट या भ्रामक खबर को शेयर करने से बचें, ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके और चारधाम यात्रा की गरिमा बनी रहे.

इस सख्त रुख के साथ राज्य सरकार ने यह संदेश दिया है कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुष्प्रचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा.

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