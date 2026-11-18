देहरादून स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन के अनुसार, साल 2026 में चार धाम और हेमकुंड साहिब के 65.65 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए. इन आकड़ों में पिछले साल के मुताबिक 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. तीर्थयात्रियों के आकड़ों के साथ-साथ यहां हुई मौतों में भी 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में काम करने वाले संगठन 'एसडीसी फाउंडेशन' के अनुसार, इस साल कुल 65,65,197 तीर्थयात्रियों ने पांचों तीर्थस्थल बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार का दौरा किया, जबकि 2025 में यह संख्या 51,07,346 थी. यानी, इसमें 14,57,851 तीर्थयात्रियों की वृद्धि हुई है.

इन तीर्थस्थलों में सबसे अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे

इन तीर्थस्थलों में सबसे अधिक 23,49,345 तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे. इसके बाद केदारनाथ (19,33,138), गंगोत्री (10,07,177), यमुनोत्री (8,84,841) और हेमकुंड साहिब (3,90,696) का स्थान रहा. राज्य सरकार के द्वार दिए गए आकड़ों से पता चला है कि सभी पांचों तीर्थस्थलों पर तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि दर अलग-अलग रही. एसडीसी फाउंडेशन के प्रवीण उप्रेती और संगठन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने इन आंकड़ों को संकलित किया है.

'राधे-राधे कमल खिला दे', कान्हा की नगरी से BJP का शंखनाद; लापरवाह नेताओं को भी नसीहत

बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज

बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में सबसे अधिक 42-42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसके बाद यमुनोत्री (37 प्रतिशत) और गंगोत्री (33 प्रतिशत) का नंबर आता है. केदारनाथ में सबसे कम, 9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. सरकार द्वारा दिए गए आकड़ों से यह भी सामने आया है कि तीर्थयात्रियों की मौतों के आंकड़ों में भी 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. साल 2025 में 182 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 297 हो गई है. इनमें से अधिकांश मौतें स्वास्थ्य संबंधी प्राकृतिक कारणों से हुईं, जिनकी संख्या 159 से बढ़कर 288 हो गई. यानी इसमें 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

'राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई चर्चा' UP में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का दावा