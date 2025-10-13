चारधाम के कपाट बंद होने के बाद भी नहीं थमेगी आस्था की राह, शीतकालीन यात्रा से सजेगा उत्तराखंड

उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा से पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की तैयारी है. केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने पर उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की पूजा अर्चना होगी, वहीं बद्रीनाथ धाम के प्रवास स्थल योग बद्री, पांडुकेश्वर, ज्योर्तिमठ में नरसिंह मंदिर में शीतकाल में यात्रा संचालित होगी. यमुनोत्री धाम की सरखाली व गंगोत्री धाम की मुखबा में पूजा की जाएगी.

चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन यात्रा से पर्यटन कारोबार का पहिया घूमेगा. इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. चार धामों के शीतकाल प्रवास स्थलों से यात्रा संचालित होगी. चार धाम यात्रा अंतिम चरण में है. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो चुकी है.

25 नवम्बर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे

दिवाली के बाद इसी महीने केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे. केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने पर ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की पूजा अर्चना होगी. वहीं, बद्रीनाथ धाम के प्रवास स्थल योग बद्री, पांडुकेश्वर, ज्योर्तिमठ और नरसिंह मंदिर में शीतकाल में यात्रा संचालित होगी. यमुनोत्री धाम की पूजा खरसाली व गंगोत्री धाम की मुखवा में पूजा की जाएगी.

70 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकाल में पहुंचे

साल 2024-25 में शीतकालीन यात्रा के दौरान चारों धामों में 70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकाल यात्रा का शुभारंभ किया था. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंगोत्री धाम के प्रवास स्थल मुखवा पहुंचकर पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश दिया था.

पूरे साल यात्रा शुरू करने का प्लान

इस बार सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रवास स्थलों पर भक्तों के लिए तैयारी में जुटी हुई है. पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एबीपी लाइव को बताया कि बीती वर्ष शीतकालीन यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु चार धामों के लिए पहुंचे थे. अब चारों धामों में स्थित प्रवास स्थलों को यात्रियों के रुकने लायक बनाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. वहीं, उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि चार धाम यात्रा पूरे साल चलती रहे. यात्रा प्रदेश की अर्थव्यवस्था व पर्यटन कारोबार से जुड़ी हुई है. शीतकालीन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, इसकी कोशिश राज्य सरकार कर रही है.