उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का रविवार, 19 अप्रैल से भव्य आगाज हो चुका है. गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. पहले ही दिन दोनों धामों में 10 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने पहुंचकर दर्शन किए, जिससे यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह साफ झलक रहा है.

यात्रा के पहले दिन गंगोत्री धाम में पहुंचे कुल 3,050 श्रद्धालु

जिला सूचना अधिकारी के अनुसार, यात्रा के पहले दिन गंगोत्री धाम में कुल 3,050 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि यमुनोत्री धाम में 9,550 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. इनमें बाहरी राज्यों से आए यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल रहे. यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस बार यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है.

इससे पहले मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव से गंगोत्री धाम पहुंची, जबकि मां यमुना की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई. पारंपरिक विधि-विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ दोनों धामों के कपाट खोले गए, जिसके बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

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पहले दिन कुल 9,800 बाहरी श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

पहले दिन के आंकड़ों के अनुसार, यमुनोत्री धाम में लगभग 8,200 और गंगोत्री धाम में 1,600 बाहरी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. वहीं स्थानीय स्तर पर भी अच्छी भागीदारी देखने को मिली. गंगोत्री में 1,450 और यमुनोत्री में 1,350 स्थानीय श्रद्धालुओं और देवडोलियों ने पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया. कुल मिलाकर पहले दिन करीब 9,800 तीर्थयात्री दोनों धामों में पहुंचे, जिनमें 5,503 पुरुष, 4,033 महिलाएं और 264 बच्चे शामिल रहे.

चारधाम यात्रा के इस शुरुआती दिन में श्रद्धालुओं के उत्साह के साथ-साथ व्यवस्थाओं की भी परीक्षा हुई, जिसमें प्रशासन काफी हद तक सफल नजर आया. सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार

अब श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है. केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे. इसके बाद चारधाम यात्रा पूरी तरह से गति पकड़ लेगी.

हालांकि, यात्रा के शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं को कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है. गंगोत्री धाम में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जहां अधिकतम तापमान -1°C और न्यूनतम -12°C दर्ज किया गया. वहीं यमुनोत्री धाम में अधिकतम 3°C और न्यूनतम -4°C तापमान बना हुआ है.

केदारनाथ में तापमान माइनस में पहुंचा

केदारनाथ धाम में तो ठंड और भी ज्यादा है, जहां अधिकतम तापमान -2°C और न्यूनतम -10°C तक पहुंच गया है. बदरीनाथ धाम में भी तापमान माइनस में बना हुआ है, जहां अधिकतम 2°C और न्यूनतम -8°C दर्ज किया गया.

कुल मिलाकर, आस्था, उत्साह और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच चारधाम यात्रा का आगाज भव्य तरीके से हुआ है, और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद है.

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